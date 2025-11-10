Rapinano con pistola una sala slot di Atripalda: indagano i Carabinieri

Nelle prime ore della mattina, i Carabinieri della Compagnia di Avellino sono intervenuti per una rapina perpetrata in una sala slot da due ignoti, di cui uno armato di pistola, che profittando dell’orario prossimo alla chiusura del locale, sotto minaccia dell’arma nei confronti del dipendente dell’attività, si sono fatti consegnare il denaro presente in cassa e in una cassaforte. Il danno complessivo è in corso di quantificazione ma è di certo di svariate migliaia di euro. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma.