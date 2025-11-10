  
marted� 11 novembre 2025
Flash news:   Atripalda, rapina armata nella notte in una sala slot in via San Lorenzo: dipendente sotto shock, indagini in corso Prima battuta d’arresto stagionale per la Scandone Avellino Avellino sconfitto 3-0 a Cesena, applausi agli oltre 2000 tifosi biancoverdi presenti al Manuzzi Atripalda presenta “Irpinia – Storta va, deritta vene”: un gioco da tavolo dall’idea della giornalista Federica Brogna Rapinano con pistola una sala slot di Atripalda: indagano i Carabinieri Il Comune di Atripalda ricorda il Prof. Carlo Giuliano Franciosi La Scandone Avellino Oggi attesa dall’esame di maturità a Roma Cesena-Avellino, i convocati da mister Biancolino Unicusano Avellino Basket esame superato: Livorno al tappeto Pulizia dell’alveo del fiume Sabato: dopo svariati solleciti alla Provincia, finalmente al via i lavori nel tratto cittadino

Rapinano con pistola una sala slot di Atripalda: indagano i Carabinieri

Pubblicato in data: 10/11/2025 alle ore:11:56 • Categoria: Cronaca

Nelle prime ore della mattina, i Carabinieri della Compagnia di Avellino sono intervenuti per una rapina perpetrata in una sala slot da due ignoti, di cui uno armato di pistola, che profittando dell’orario prossimo alla chiusura del locale, sotto minaccia dell’arma nei confronti del dipendente dell’attività, si sono fatti consegnare il denaro presente in cassa e in una cassaforte. Il danno complessivo è in corso di quantificazione ma è di certo di svariate migliaia di euro. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *