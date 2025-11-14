  
venerd� 14 novembre 2025
Flash news:   Atripalda, il sindaco Paolo Spagnuolo presenta “Irpinia – Storta va, deritta vene”, il gioco da tavolo ideato dalla giornalista Federica Brogna. Foto Unicusano Avellino Basket – Gemini Mestre: scatta la prevendit Regionali Campania 2025, il governatore De Luca stasera ad Avellino a sostegno del consigliere Petracca La Guancia Volley Academy mette la firma sulla sua terza vittoria consecutiva Niente da fare per l’Unicusano Avellino: Pesaro conferma il primato Presentato il Calendario Storico e l’Agenda 2026 dell’Arma dei Carabinieri Asse attrezzato Valle Caudina-Pianodardine, firmato il contratto. Il presidente Buonopane: “Finalmente la svolta”. Appalto da 79.082.470,62 euro Atripalda, rapina armata nella notte in una sala slot in via San Lorenzo: dipendente sotto shock, indagini in corso Prima battuta d’arresto stagionale per la Scandone Avellino Avellino sconfitto 3-0 a Cesena, applausi agli oltre 2000 tifosi biancoverdi presenti al Manuzzi

Atripalda, il sindaco Paolo Spagnuolo presenta “Irpinia – Storta va, deritta vene”, il gioco da tavolo ideato dalla giornalista Federica Brogna. Foto

Pubblicato in data: 14/11/2025 alle ore:13:31 • Categoria: Cultura

La storia, le tradizioni e l’identità dell’Irpinia diventano un gioco da tavolo. È stato presentato ieri sera nella Sala della Biblioteca comunale Cassese di Atripalda, “Irpinia – Storta va, deritta vene”, il gioco ideato dalla giornalista Federica Brogna e dedicato ai paesi, ai personaggi e ai luoghi simbolo della provincia di Avellino. Un modo originale e divertente per riscoprire il territorio, la sua cultura e la sua umanità.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, insieme ad amministratori, studenti e cittadini curiosi di conoscere un progetto che unisce creatività, radici e spirito comunitario. «L’Irpinia – ha sottolineato il primo cittadino – è una terra che merita di essere raccontata anche con linguaggi nuovi e leggeri, ma non per questo meno profondi. Questa iniziativa valorizza la memoria collettiva in modo intelligente e partecipativo, promuovendo anche i territori».

Il gioco, è costruito sul modello dei classici giochi da percorso, ma con un’anima tutta irpina: i giocatori attraversano idealmente i comuni della provincia, affrontando prove, quiz e imprevisti legati a dialetto, gastronomia, tradizioni popolari, storia e personaggi locali. Dalle feste patronali alle leggende dei paesi alle tipicità enogastronomiche, ogni casella è un viaggio nella memoria e nell’ironia che da sempre contraddistingue la gente d’Irpinia.

«L’idea – ha spiegato l’autrice, Federica Brogna – nasce dal desiderio di raccontare la nostra terra in modo diverso, inclusivo, autentico. Da chi vive fuori, in America. L’Irpinia è un luogo meraviglioso, fatto di piccoli paesi, di volti e di storie che meritano di essere tramandati anche giocando. “Storta va, deritta vene” è un modo di dire tipico, che esprime la capacità di rialzarsi e di trovare sempre una via, anche nelle difficoltà. È, in fondo, lo spirito della nostra gente».

Il sindaco Spagnuolo ha voluto ringraziare la giornalista atripaldese per aver scelto Atripalda come tappa simbolica della presentazione ufficiale: «Siamo orgogliosi di ospitare un progetto che valorizza l’Irpinia e che parte proprio da qui, dal cuore della Valle del Sabato. Federica Brogna ha saputo unire creatività e senso d’appartenenza, raccontando in modo semplice e coinvolgente ciò che siamo».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *