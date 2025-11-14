Atripalda, il sindaco Paolo Spagnuolo presenta “Irpinia – Storta va, deritta vene”, il gioco da tavolo ideato dalla giornalista Federica Brogna. Foto

La storia, le tradizioni e l’identità dell’Irpinia diventano un gioco da tavolo. È stato presentato ieri sera nella Sala della Biblioteca comunale Cassese di Atripalda, “Irpinia – Storta va, deritta vene”, il gioco ideato dalla giornalista Federica Brogna e dedicato ai paesi, ai personaggi e ai luoghi simbolo della provincia di Avellino. Un modo originale e divertente per riscoprire il territorio, la sua cultura e la sua umanità.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, insieme ad amministratori, studenti e cittadini curiosi di conoscere un progetto che unisce creatività, radici e spirito comunitario. «L’Irpinia – ha sottolineato il primo cittadino – è una terra che merita di essere raccontata anche con linguaggi nuovi e leggeri, ma non per questo meno profondi. Questa iniziativa valorizza la memoria collettiva in modo intelligente e partecipativo, promuovendo anche i territori».

Il gioco, è costruito sul modello dei classici giochi da percorso, ma con un’anima tutta irpina: i giocatori attraversano idealmente i comuni della provincia, affrontando prove, quiz e imprevisti legati a dialetto, gastronomia, tradizioni popolari, storia e personaggi locali. Dalle feste patronali alle leggende dei paesi alle tipicità enogastronomiche, ogni casella è un viaggio nella memoria e nell’ironia che da sempre contraddistingue la gente d’Irpinia.

«L’idea – ha spiegato l’autrice, Federica Brogna – nasce dal desiderio di raccontare la nostra terra in modo diverso, inclusivo, autentico. Da chi vive fuori, in America. L’Irpinia è un luogo meraviglioso, fatto di piccoli paesi, di volti e di storie che meritano di essere tramandati anche giocando. “Storta va, deritta vene” è un modo di dire tipico, che esprime la capacità di rialzarsi e di trovare sempre una via, anche nelle difficoltà. È, in fondo, lo spirito della nostra gente».

Il sindaco Spagnuolo ha voluto ringraziare la giornalista atripaldese per aver scelto Atripalda come tappa simbolica della presentazione ufficiale: «Siamo orgogliosi di ospitare un progetto che valorizza l’Irpinia e che parte proprio da qui, dal cuore della Valle del Sabato. Federica Brogna ha saputo unire creatività e senso d’appartenenza, raccontando in modo semplice e coinvolgente ciò che siamo».