Unicusano Avellino Basket – Gemini Mestre: scatta la prevendit

  
venerd� 14 novembre 2025
Pubblicato in data: 14/11/2025 • Categoria: Avellino Basket

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online, per il match in programma domenica 16 novembre alle ore 18.00 contro Gemini Mestre, incontro valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.

I ticket potranno essere acquistati sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Da sabato sarà possibile comprare i tagliandi anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari:

Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 fino ad inizio gara.

Questi i prezzi:

Curva Sud: € 8 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro; Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.

