Alipiev trascina Mestre, Unicusano ko 75-79

L’Unicusano Avellino nel dodicesimo turno del campionato di Serie A2 OldWildWest viene frenata da una Gemini Mestre trascinata da un ottimo Alipiev auotre di 22 punti. Al termine dei quaranta minuti di gioco il punteggio è stato fissato sul 79-75 in favore della squadra ospite. Una gara nella quale i biancoverdi sono partiti bene, ma poi Mestre è uscita alla distanza trovando una prova di carattere e di squadra. Gli irpini non sono stati aiutati dalle percentuali, soprattutto dalla lunga distanza. L’Unicusano ha tirato con 8/27 da tre punti, un dato certamente negativo della serata. Questo il commento del tecnico biancoverde Maurizio Buscaglia: “Non dobbiamo regalare 20 minuti in questo modo, perchè l’avversario prende fiducia, al netto dei nostri. Abbiamo subito troppo l’uno contro uno di nostri avversari, ci dispiace molto perchè è stata una settimana difficile, nessuno aveva nella testa e nella mente una partita di questo tipo”.

Sabato si tornerà nuovamente in campo, ancora al PalaDelMauro alle 20.30, per affrontare la formazione della Dole Basket Rimini, che oggi ha battuto Ruvo di Puglia.

PRIMO QUARTO

Avellino parte forte con voglia e dopo poco tempo e già sul 7-2. Coach Ferrari chiama time out ed al rientro in campo i suoi piazzano un break di 5-0, rimettendo il risultato in parità 7-7. Con una tripla di Aromando i veneti si portano avanti 9-10. I biancoverdi replicano con i big Lewis e Grande per il 18-12. Mestrini che rispondono con Alipiev sul 20-17. Avellino con Mussini ritenta un allungo sul 25-17, ma il quarto terminerà con i biancoverdi avanti 26-22.

SECONDO QUARTO

Il secondo periodo si apre con qualche errore di troppo, Mestre ne approfitta e con un break di 4-8 raggiunge la parità 30-30. Avellino chiama sospensione, ma è Mestre a comandare il gioco e con Aromando va avanti per il 34-36 e con due bombe di Alipiev si vola sul 36-44. Si chiude il quarto con Mestre avanti 39-44.

TERZO QUARTO

Mestre tocca il 41-49 con Alipiev. Avellino prova ad alzare l’intensità e con 7 punti di fila si torna sul -1 (48-49). Il terzo fallo di Grande toglie il play momentaneamente dalla gara. Mestre ne approfitta tornando sul +7 (50-57) e con una tripla del solito Alipiev ed un canestro di Bechi si raggiunge il 52-63. Il periodo termina con Mestre avanti 54-63.

QUARTO QUARTO

L’Unicusano stappa il quarto con un 5-0 di parziale, che riporta la squadra irpina sul 59-63. Coach Ferrari interrompe la partita immediatamente. La squadra risponde con un parziale di 7-0 che restituisce la doppia cifra di vantaggio 59-70. Avellino ci prova e con Chandler e Grande torna sul-3 72-75, ma dall’altra parte Alipiev è chirurgico per la tripla del 72-78. Il finale vede Mestre sbancare il DelMauro 75-79

Unicusano Avellino Basket

Zerini 7, Lewis 10, Jurkatamm 2, Chandler 18, Mussini 14, Grande 12, Costi, Donati, Pini, Cicchetti 5, Dell’Agnello 7.

All.: Buscaglia

Gemini Mestre

Giordano 4, Curry 10, Bechi 11, Galmarini 8, Kajividi, Bizzotto, Reggiani 4, Bonacini 4, Alipiev 22, Aromando 16.

All.: Ferrari.

Arbitri Marco Barbiero di Milano; Andrea Coraggio di Roma; Francesco Cattani di Rieti