“Non avete fatto presto”: Laika, Cgil Avellino e Lupus in Fabula ricordano il sisma del 1980

A quarantacinque anni dal terremoto che ha segnato per sempre la nostra terra, Laika, e CGIL Avellino rinnovano il loro impegno nel custodire la memoria collettiva del 23 novembre 1980.

Un ricordo che non appartiene soltanto al passato, ma continua a farsi sentire, come un’eco, nelle vite di chi quell’eredità la porta ancora dentro. Per questo, domenica 23 novembre 2025, alle ore 19:34, verrà pubblicato sui nostri canali social “NON AVETE FATTO PRESTO”, una performance artistica eseguita dal maestro Andrea Matarazzo, con un video a cura di Domenico Pastore.

Quest’anno abbiamo scelto una formula esclusivamente online, per rispettare pienamente il clima elettorale e il relativo silenzio previsto, ma anche per evitare che un appuntamento così intimo e significativo possa diventare, involontariamente, uno spazio espositivo per candidati o messaggi politici.

Vogliamo che resti ciò che deve essere: un momento sincero di rievocazione, arte e riflessione.

La performance ha una durata di 90 secondi, gli stessi 90 secondi che, quella sera del 1980, cambiarono per sempre il destino di migliaia di persone. Un tempo breve, ma sufficiente a trasformare nella maniera più profonda una comunità intera.

Invitiamo giornalisti, associazioni, istituzioni e cittadini a guardare, ascoltare e condividere questa opera. Non per riaprire ferite, ma per riconoscere una storia che ci appartiene e che ci ha insegnato, nonostante tutto, a rialzarci.