Parte la prevendita in vista del match tra Avellino ed Empoli

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà martedì 18 novembre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino ed Empoli che verrà disputato sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie BKT.

La vendita dei tagliandi prevedrà due fasi: prelazione e vendita libera.

Fase di Prelazione

Coloro i quali hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” e che non hanno sottoscritto l’abbonamento avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (online fino alle ore 23:59) di martedì 18 novembre 2025.

La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card.

La sottoscrizione di nuove fidelity Branco resta sospesa durante la giornata di prelazione e verrà riattivata il giorno successivo sia presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi che online.

Vendita Libera

Sarà attiva dalle ore 9:30 di mercoledì 19 novembre 2025 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili).

Costo dei biglietti

Curva Sud:

NON DISPONIBILE

Tribuna Terminio:

• Adulti: 25 euro

• Ridotto: 20 euro

• Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 32 euro

• Ridotto: 27 euro

• Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

Ridotti

I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e Donne.

I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni Aggiuntive

Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor.

Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona.

I cancelli dello stadio Partenio – Lombardi saranno aperti dalle ore 13:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come Acquistare i Biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino – Empoli online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori).

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

• martedì 18 novembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

• da mercoledì 19 a venerdì 21 novembre dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

• sabato 22 novembre dalle ore 9:30 ad inizio gara.