Edifici in legno, gli architetti irpini ne discutono presso la Cassa Edile di Atripalda

Pubblicato in data: 18/11/2025 alle ore:08:50 • Categoria: Attualità

Giovedì 20 novembre, a partire dalle ore 14.30, la sala convegni Formaedil di Contrada San Lorenzo 1, ad Atripalda, accoglierà l’evento formativo dal titolo “Edifici in legno lamellare e X-Lam”, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino. L’iniziativa, che si inserisce nel programma di aggiornamento professionale continuo dell’Ordine, si propone di offrire una riflessione tecnica e culturale sull’impiego del legno strutturale — materiale antico e, al contempo, estremamente contemporaneo — nei processi costruttivi sostenibili.

Ad aprire i lavori saranno Vincenzo De Maio, presidente dell’Ordine degli Architetti di Avellino e Antonio Prudente, presidente di Formaedil Avellino, ente impegnato nella formazione e nella qualificazione delle maestranze del settore edile. Seguirà l’intervento di Giuseppe Mancini, Ceo di Nuove Architetture Case in Legno Srl, che presenterà un’analisi approfondita sulle proprietà fisiche e meccaniche del legno lamellare e dei pannelli X-Lam: materiali che, per leggerezza, resistenza e versatilità, stanno ridisegnando il panorama dell’edilizia contemporanea.

Particolare attenzione sarà dedicata al comportamento delle strutture in legno in relazione alla sicurezza sismica e alla resistenza al fuoco, due temi centrali per il contesto territoriale e normativo italiano. “La scelta di approfondire il tema del legno strutturale non è casuale – sottolinea il presidente De Maio -. Si tratta di un materiale che unisce tecnologia, sostenibilità e bellezza, offrendo soluzioni concrete alla necessità di costruire in modo più responsabile e durevole. Il nostro compito, come architetti, è promuovere una cultura del progetto che guardi alla qualità del costruire, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità che lo abitano”.

