Formazione e Territorio: Atripalda e Montoro insieme a Roma dal Ministro Valditara

Formazione e Territorio: Atripalda e Montoro insieme a Roma dal Ministro ValditaraPubblicato in data: 18/11/2025 alle ore:08:05 • Categoria: Comune •
Il Sindaco di Atripalda, Avv. Paolo Spagnuolo, e il Sindaco di Montoro, Dott. Salvatore Carratù, hanno incontrato oggi a Roma il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, per condividere un importante progetto di formazione e studi che coinvolgerà direttamente i due Comuni.
Un’iniziativa che mira a valorizzare i nostri territori, promuovendo conoscenza, opportunità e sinergie nel campo dell’istruzione e della crescita giovanile.
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!
Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.
Lascia un commento