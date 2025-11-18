  
Formazione e Territorio: Atripalda e Montoro insieme a Roma dal Ministro Valditara

Pubblicato in data: 18/11/2025 alle ore:08:05 • Categoria: Comune

Il Sindaco di Atripalda, Avv. Paolo Spagnuolo, e il Sindaco di Montoro, Dott. Salvatore Carratù, hanno incontrato oggi a Roma il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, per condividere un importante progetto di formazione e studi che coinvolgerà direttamente i due Comuni.

Un’iniziativa che mira a valorizzare i nostri territori, promuovendo conoscenza, opportunità e sinergie nel campo dell’istruzione e della crescita giovanile.

