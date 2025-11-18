Giovedì si inaugura la Sala delle Conferenze e degli Eventi annessa alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda

L’Amministrazione Comunale annuncia con viva soddisfazione l’inaugurazione della nuova sala polifunzionale di piazza Sparavigna. Uno spazio moderno e funzionale, capace di ospitare incontri pubblici, attività culturali, seminari e piccoli eventi teatrali e cinematografici. Gli ambienti sono climatizzati e dotati di moderne attrezzature video, audio e foniche.

L’inaugurazione si terrà giovedì 20 novembre 2025, alle ore 17:30 alla presenza del sindaco Avv. Paolo Spagnuolo e dei consiglieri comunali.

Seguirà nell’immediato la conferenza dal titolo “La ricerca archeologica nelle aree interne: le indagini dell’Università di Salerno nell’antica Abellinum”, alla quale parteciperanno il Consigliere Delegato alla Cultura ed alla Valorizzazione dei BB.CC. Lello Barbarisi, il Prof. Alfonso Santoriello, Docente di Archeologia dei Paesaggi (DiSPaC – UniSa) e direttore del progetto di ricerca “Abellinum: un ecosistema culturale” e la Dott.ssa Luigina Tomay, Direttrice Regionale Musei Nazionali della Campania.

Sarà l’occasione per capire a che punto siamo e quale futuro prossimo per Abellinum.