  
mercoled� 19 novembre 2025
I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino celebrano la “Virgo Fidelis”

Pubblicato in data: 18/11/2025 alle ore:08:03 • Categoria: Cronaca

Venerdì 21 novembre, alle ore 10.00, in Avellino, presso la Cattedrale dell’Assunta e di Modestino in Piazza Duomo n. 5, avranno luogo la cerimonia religiosa in onore della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonché la commemorazione dell’84° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

La messa sarà officiata dal Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello.

Gli eventi vedranno la partecipazione di Autorità civili e militari, degli orfani e delle vedove dell’Arma nonché di una rappresentanza di Carabinieri, sia in servizio che in congedo, e di loro familiari.

 

 

