I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino celebrano la “Virgo Fidelis”

18/11/2025
Venerdì 21 novembre, alle ore 10.00, in Avellino, presso la Cattedrale dell’Assunta e di Modestino in Piazza Duomo n. 5, avranno luogo la cerimonia religiosa in onore della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonché la commemorazione dell’84° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.
La messa sarà officiata dal Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello.
Gli eventi vedranno la partecipazione di Autorità civili e militari, degli orfani e delle vedove dell’Arma nonché di una rappresentanza di Carabinieri, sia in servizio che in congedo, e di loro familiari.
