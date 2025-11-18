Pulizia dell’alveo del fiume Sabato: Renzulli (Abc): “Prendo atto di come sindaco e vice abbiano cambiato idea sull’argomento, abbracciando le nostre proposte”

Apprendo in queste ore, con non poca soddisfazione, che la Provincia di Avellino si sarebbe determinata a porre in essere un intervento di pulizia dell’alveo del fiume Sabato nel territorio del comune di Atripalda.

Come gruppo consiliare ABC ho più volte denunciato (sebbene con “sarcasmo”, così come definito dal primo cittadino) al Sindaco Paolo Spagnuolo ed al suo vice Domenico Landi la necessità di porre in essere un intervento che garantisse igiene e sicurezza

– in considerazione soprattutto della massiccia presenza di ratti (non semplici “roditori”)

– soprattutto nel tratto cittadino del fiume.

Inizialmente ci fu risposto che l’alveo del fiume doveva restare in quello stato (di degrado e abbandono) per garantirne “l’ecostistema” e “rinaturalizzazione”.

Oggi apprendiamo, da un video postato sui social, che il Sindaco ed il suo Vice avrebbero “più volte sollecitato verbalmente e di recente con una diffida” (queste le parole del Sindaco) l’Ente Provincia affinché intervenisse, in quanto “l’ecosistema non poteva tollerare una presenza di erba alta 2/3 metri che anche esteticamente non risultava gradevole” (sempre parole del Sindaco).

Prendo atto di come il Sindaco ed il suo Vice abbiano cambiato idea sull’argomento, abbracciando le nostre proposte; quindi la nostra opposizione non “deve essere cestinata” (sempre parole del Sindaco); del resto

“prima ti ignorano, poi ti combattono, alla fine vinci” (Ghandi).

Ma non ci meraviglia il cambio di idea del Sindaco e del suo Vice, del resto in questi anni hanno ci hanno abituato a cambi repentini sia di idea politica che di partito; ciò che ci meraviglia è che nonostante tra i banchi della maggioranza, accanto al Sindaco ed al suo Vice, segga il consigliere Franco Mazzariello, consigliere provinciale in carica, il Sindaco ha dovuto “più volte” sollecitare “verbalmente” l’Ente Provincia, senza essere preso in considerazione, tanto da essere costretto addirittura ad inviare “diffida” per iscritto.

Roberto Renzulli

Consigliere Comunale ABC Atripalda Bene Comune