Cambio in panchina per l’Unicusano Avellino Basket: Di Carlo subentra a Buscaglia

Pubblicato in data: 19/11/2025 alle ore:14:33 • Categoria: Avellino Basket

L’Unicusano Avellino Basket informa di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra coach Maurizio Buscaglia. Al tempo stesso il club biancoverde ha affidato la guida tecnica, fino al termine della stagione, a coach Gennaro Di Carlo.

Il tecnico di Santa Maria Capua Vetere, classe ’73, ha già avuto modo di conoscere giocatori e staff e nei prossimi giorni sarà presentato a stampa e tifosi. Di Carlo ha iniziato la sua esperienza di allenatore nel settore giovanile della Juve Caserta, per cui è stato anche vice allenatore della prima squadra dal 1999 al 2002.

La prima esperienza da head coach è a Sant’Antimo nel 2011-2012, quindi Scafati, Treviso e Capo d’Orlando. La tappa siciliana, dal 2015 al 2018, è la più importante della carriera. Centra i play-off e la qualificazione alla Basketball Champions League. Seguono poi le esperienze di Piacenza, Poderosa Montegranaro, Mantova, Nardò e Libertas Livorno lo scorso campionato, traghettando i labronici alla salvezza. Il club dà il benvenuto a coach Di Carlo, augurandogli buon lavoro.

