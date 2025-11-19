Contributo alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” di 12.700 euro per l’acquisto di nuovi libri

Pubblicato il decreto dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal D.M. N. 272 del 5 agosto 2025. Tra i beneficiari del contributo vi è anche la Biblioteca Comunale “L. Cassese”. Infatti, con tale decreto le sono stati assegnati € 12.700 per l’acquisto di nuovi libri.

“Siamo molto soddisfatti della concessione di questo contributo che arriva soprattutto grazie all’impegno costante nella ricerca dei finanziamenti da parte della nostra struttura di gestione. Come Amministrazione abbiamo da subito rivolto la massima attenzione alla biblioteca, adeguandola sia dal punto di vista delle risorse umane che degli orari di funzionamento. Successivamente abbiamo eseguito lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici ed in ultimo abbiamo finanziato i lavori di ristrutturazione della ex sala consiliare che sarà inaugurata il prossimo 20 novembre. Ulteriormente abbiamo acquisito il certificato di prevenzione incendi e, nel breve termine, la doteremo di uno spazio lettura appositamente pensato per i più piccoli. Ringrazio il Dott. Reppucci ed il Dott. Pecci, per la dedizione quotidiana che rivolgono al nostro prestigioso patrimonio.”

Queste le parole del Consigliere Delegato alla Cultura Lello Barbarisi.