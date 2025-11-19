Elezioni Regionali Campania 2025, l’appello al voto del candidato di Avs Luigi Tuccia

Elezioni Regionali Campania 2025, l’appello al voto del candidato di Avs Luigi TucciaPubblicato in data: 19/11/2025 alle ore:16:49 • Categoria: Politica •
“ Grazie a tutti. Grazie Atripalda e grazie Grottaminarda!”
Ringrazierò sempre i miei concittadini per la grande partecipazione ad Atripalda, dove ho ribadito i punti chiave del programma insieme all’on. Francesco Emilio Borrelli e a Martina Di Nenna. Ambiente, acqua, spopolamento e le emergenze che colpiscono l’Irpinia sono stati al centro dell’incontro.
Il mio amico Francesco Borrelli ha rivolto un appello agli irpini: scegliere in base alle reali priorità del territorio, superando le logiche clientelari che hanno segnato gli ultimi anni.
La giornata è poi proseguita a Grottaminarda, con un’altra grande risposta di pubblico e un confronto diretto con i cittadini che ha concluso questa intensa tappa della campagna elettorale.
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!
Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.
Lascia un commento