  
gioved� 20 novembre 2025
Elezioni Regionali Campania 2025, l’appello al voto del candidato di Avs Luigi Tuccia

Pubblicato in data: 19/11/2025 alle ore:16:49 • Categoria: Politica

“ Grazie a tutti. Grazie Atripalda e grazie Grottaminarda!”

Ringrazierò sempre i miei concittadini per la grande partecipazione ad Atripalda, dove ho ribadito i punti chiave del programma insieme all’on. Francesco Emilio Borrelli e a Martina Di Nenna. Ambiente, acqua, spopolamento e le emergenze che colpiscono l’Irpinia sono stati al centro dell’incontro.

Il mio amico Francesco Borrelli ha rivolto un appello agli irpini: scegliere in base alle reali priorità del territorio, superando le logiche clientelari che hanno segnato gli ultimi anni.

La giornata è poi proseguita a Grottaminarda, con un’altra grande risposta di pubblico e un confronto diretto con i cittadini che ha concluso questa intensa tappa della campagna elettorale.

