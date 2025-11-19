Elezioni Regionali Campania 2025, l’appello al voto della candidata Pd Anna Nazzaro

Pubblicato in data: 19/11/2025 alle ore:16:44 • Categoria: Partito Democratico, Politica •

Anche oggi è stata una giornata molto intensa, vissuta in giro per l’Irpinia, ascoltando le persone e confrontandomi sulle priorità per costruire un futuro diverso per la nostra provincia Ad Atripalda mi sono confrontata con il deputato PD Stefano Graziano, con il quale ho condiviso alcune linee guida da portare avanti, una volta eletta, in consiglio regionale La mia giornata si è conclusa a Forino, dove ho partecipato, insieme al Presidente della Provincia Rino Buonopane, ad un convegno in Comune É stata l’occasione per lanciare un appello al voto: l’astensionismo non può mai essere giustificato, senza voto non ci può essere un futuro diverso. Date fiducia alla politica, alla buona politica Viva l’Irpinia

