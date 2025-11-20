  
gioved� 20 novembre 2025
Elezioni Regionali Campania 2025, “A testa Alta” chiude la campagna elettorale con Vincenzo De Luca

Pubblicato in data: 20/11/2025 alle ore:15:13 • Categoria: Politica

Uniti per l’Irpinia. È questo il messaggio che accompagnerà la chiusura della campagna elettorale della lista A testa alta venerdì 21 novembre – alle ore 18 – al Cinema Teatro Partenio di Avellino.
Sarà l’occasione per fare un bilancio delle ultime settimane di confronto sul territorio, tra la gente, e ribadire le priorità di un programma che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici ed il percorso tracciato in questi ultimi dieci anni.
Interverranno i candidati per la provincia di Avellino Antonello Cerrato, Maria Ilaria Di Gaeta, Lucia Fortini e Giuseppe Rosato. La loro voce, nel corso di questa campagna elettorale, ha attraversato l’Irpinia per aprire nuovi spazi di confronto, raccogliere istanze dimenticate e provare a costruire una nuova fiducia nelle comunità, senza retorica e con proposte concrete.
Per la volata finale sarà presente il Presidente Vincenzo De Luca. Un contributo atteso e fondamentale perché è nel solco del lavoro svolto finora che si costruiscono scelte consapevoli e la visione di nuove opportunità per la Campania.

