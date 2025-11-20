Elezioni Regionali Campania 2025, Petracca chiude oggi la campagna elettorale all’Hotel de la Ville

Pubblicato in data: 20/11/2025 alle ore:13:16 • Categoria: Partito Democratico, Politica •

Ultimi giorni di campagna elettorale: il consigliere regionale uscente e candidato capolista del Partito Democratico nel collegio di Avellino, Maurizio Petracca: chiuderà la sua campagna elettorale questo pomeriggio, giovedì 20 novembre, alle 18:30 presso l’Hotel de la Ville di via Palatucci, ad Avellino.

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.