  
gioved� 20 novembre 2025
Flash news:   Elezioni Regionali Campania 2025, “A testa Alta” chiude la campagna elettorale con Vincenzo De Luca Elezioni Regionali Campania 2025, la Dc con Rotondi chiude oggi la campagna elettorale Elezioni Regionali Campania 2025, Petracca chiude oggi la campagna elettorale all’Hotel de la Ville Unicusano Avellino Basket – Dole Basket Rimini: parte la prevendita La Guancia Volley Academy mette la firma sulla sua terza vittoria consecutiva Elezioni Regionali Campania 2025, l’appello al voto del candidato di Avs Luigi Tuccia Elezioni Regionali Campania 2025, l’appello al voto della candidata Pd Anna Nazzaro Contributo alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” di 12.700 euro per l’acquisto di nuovi libri Cambio in panchina per l’Unicusano Avellino Basket: Di Carlo subentra a Buscaglia Giovedì si inaugura la Sala delle Conferenze e degli Eventi annessa alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda

Elezioni Regionali Campania 2025, Petracca chiude oggi la campagna elettorale all’Hotel de la Ville

Pubblicato in data: 20/11/2025 alle ore:13:16 • Categoria: Partito Democratico, Politica

Ultimi giorni di campagna elettorale: il consigliere regionale uscente e candidato capolista del Partito Democratico nel collegio di Avellino, Maurizio Petracca: chiuderà la sua campagna elettorale questo pomeriggio, giovedì 20 novembre, alle 18:30 presso l’Hotel de la Ville di via Palatucci, ad Avellino.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *