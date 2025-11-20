La Guancia Volley Academy mette la firma sulla sua terza vittoria consecutiva

Pubblicato in data: 20/11/2025 alle ore:13:00 • Categoria: Pallavolo, Sport •

La Guancia Volley Academy firma la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie C e lo fa davanti al proprio pubblico, superando l’AASD Montevolley Procida con un convincente 3-1 (26- 28; 25-19; 25-20; 25-21) nella quarta giornata stagionale del campionato di serie C. Un successo pesante, maturato dopo un avvio complicato, che consegna agli atripaldesi la vetta solitaria della classifica con 10 punti, complice il tonfo casalingo della capolista Volley WorldNapoli contro Pomigliano. Il primo set si apre con equilibrio e scambi lunghi, ma la Guancia Volley paga qualche imprecisione nelle fasi decisive: Montevolley ne approfitta e chiude 26-28. La reazione dei padroni di casa, però, non tarda ad arrivare. Dal secondo parziale in poi la squadra di coach Modica alza il ritmo in attacco (126 attacchi totali, 50 punti diretti) e cresce anche in battuta, mettendo pressione con 8 ace complessivi. Determinante la solidità della seconda linea: la squadra chiude con un 71% di positività in ricezione, con punte di eccellenza individuali che hanno permesso al palleggiatore De Prisco di distribuire il gioco in modo più fluido ed efficace. In attacco spiccano le prestazioni del capitano Antonio Guancia, autore di 24 punti e dell’opposto Spera, autore di un’altra ottima prestazione chiusa con 15 punti. Entrami gli atleti, nelle fasi calde del match, hanno trovato continuità e lucidità, portando a casa punti pesanti e contribuendo ai tre set vinti consecutivamente. Curiosamente, sarà proprio la formazione che ha battuto la capolista Napoli, l’Elisa Volley Pomigliano, la prossima avversaria degli atripaldesi. La sfida è in programma sabato 22 novembre alle ore 19:30, in trasferta. Un match che si preannuncia insidioso e tutt’altro che semplice: Pomigliano ha già 7 punti ma con una gara in meno e si presenta in grande fiducia dopo l’ultimo colpo esterno. La Guancia Volley, però, arriva all’appuntamento nel miglior momento della stagione, con entusiasmo, continuità di rendimento e una nuova consapevolezza dei propri mezzi.

