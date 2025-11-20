La Guancia Volley Academy mette la firma sulla sua terza vittoria consecutiva

La Guancia Volley Academy mette la firma sulla sua terza vittoria consecutivaPubblicato in data: 20/11/2025 alle ore:13:00 • Categoria: Pallavolo, Sport •
La Guancia Volley Academy firma la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie C e lo fa davanti al proprio pubblico, superando l’AASD Montevolley Procida con un convincente 3-1 (26- 28; 25-19; 25-20; 25-21) nella quarta giornata stagionale del campionato di serie C.
Un successo pesante, maturato dopo un avvio complicato, che consegna agli atripaldesi la vetta solitaria della classifica con 10 punti, complice il tonfo casalingo della capolista Volley WorldNapoli contro Pomigliano.
Il primo set si apre con equilibrio e scambi lunghi, ma la Guancia Volley paga qualche imprecisione
nelle fasi decisive: Montevolley ne approfitta e chiude 26-28.
La reazione dei padroni di casa, però, non tarda ad arrivare. Dal secondo parziale in poi la squadra
di coach Modica alza il ritmo in attacco (126 attacchi totali, 50 punti diretti) e cresce anche in
battuta, mettendo pressione con 8 ace complessivi.
Determinante la solidità della seconda linea: la squadra chiude con un 71% di positività in
ricezione, con punte di eccellenza individuali che hanno permesso al palleggiatore De Prisco di
distribuire il gioco in modo più fluido ed efficace. In attacco spiccano le prestazioni del capitano
Antonio Guancia, autore di 24 punti e dell’opposto Spera, autore di un’altra ottima prestazione
chiusa con 15 punti. Entrami gli atleti, nelle fasi calde del match, hanno trovato continuità e
lucidità, portando a casa punti pesanti e contribuendo ai tre set vinti consecutivamente.
Curiosamente, sarà proprio la formazione che ha battuto la capolista Napoli, l’Elisa Volley
Pomigliano, la prossima avversaria degli atripaldesi. La sfida è in programma sabato 22 novembre
alle ore 19:30, in trasferta.
Un match che si preannuncia insidioso e tutt’altro che semplice: Pomigliano ha già 7 punti ma con
una gara in meno e si presenta in grande fiducia dopo l’ultimo colpo esterno. La Guancia Volley,
però, arriva all’appuntamento nel miglior momento della stagione, con entusiasmo, continuità di
rendimento e una nuova consapevolezza dei propri mezzi.
