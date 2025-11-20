  
gioved� 20 novembre 2025
Flash news:   Elezioni Regionali Campania 2025, “A testa Alta” chiude la campagna elettorale con Vincenzo De Luca Elezioni Regionali Campania 2025, la Dc con Rotondi chiude oggi la campagna elettorale Elezioni Regionali Campania 2025, Petracca chiude oggi la campagna elettorale all’Hotel de la Ville Unicusano Avellino Basket – Dole Basket Rimini: parte la prevendita La Guancia Volley Academy mette la firma sulla sua terza vittoria consecutiva Elezioni Regionali Campania 2025, l’appello al voto del candidato di Avs Luigi Tuccia Elezioni Regionali Campania 2025, l’appello al voto della candidata Pd Anna Nazzaro Contributo alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” di 12.700 euro per l’acquisto di nuovi libri Cambio in panchina per l’Unicusano Avellino Basket: Di Carlo subentra a Buscaglia Giovedì si inaugura la Sala delle Conferenze e degli Eventi annessa alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda

Unicusano Avellino Basket – Dole Basket Rimini: parte la prevendita

Pubblicato in data: 20/11/2025 alle ore:13:03 • Categoria: Avellino Basket

L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma sabato 22 novembre alle ore 20.30 contro la Dole Basket Rimini, incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.

I ticket potranno essere acquistati da oggi sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Da sabato sarà possibile comprare i biglietti anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari:

Sabato: 10.00-12.00 e dalle 17.30 fino ad inizio gara

Questi i prezzi:

Curva Sud: € 8 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *