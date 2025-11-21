Arcelor Mittal, c’è l’accordo con Fonderie Pisano. Petracca: “La Regione Campania decisiva, salvi oltre trenta posti di lavoro”

Avellino – “Con il decisivo apporto della Regione Campania si è chiuso questa mattina a Napoli alla presenza dell’assessore alle attività produttive, Antonio Marchiello, l’accordo per il rilancio dell’ex Arcelor Mittal di Luogosano con l’acquisizione da parte della Fonderia Pisano, gruppo salernitano impegnato nel campo della produzione di ghisa di seconda fusione”.

Ne dà notizia il consigliere regionale Maurizio Petracca.

“Con un investimento di circa venti milioni di euro – aggiunge Petracca – si potrà procedere ad un piano di reindustrializzazione aziendale che avverrà nell’arco di due anni e che consentirà la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. Una buona notizia per i trentatré lavoratori in forza presso l’ex Arcelor Mittal”.

“E’ questa la conferma – conclude il consigliere regionale – dell’attenzione che ancora una volta la Regione Campania riserva per le aree interne, per il nostro territorio, per l’Irpinia e per il suo tessuto produttivo. L’accordo siglato oggi non solo è funzionale a tutelare i lavoratori di Luogosano, ma rappresenta un segnale forte per l’intera area industriale di questo pezzo d’Irpinia e per l’indotto che gravita intorno a questa importante realtà produttiva irpina. E’ davvero un ottimo risultato per una vertenza che grazie al deciso sostegno della Regione Campania si è chiusa positivamente”.