  
sabato 22 novembre 2025
Flash news:   Elezioni Regionali Campania2025, l’appello al voto della candidata Pd Anna Nazzaro: “Costruiamo insieme la nostra Irpinia” Arcelor Mittal, c’è l’accordo con Fonderie Pisano. Petracca: “La Regione Campania decisiva, salvi oltre trenta posti di lavoro” I Carabinieri celebrano la “Virgo Fidelis” nel duomo di Avellino Elezioni Regionali Campania 2025, al Country Sport chiusura della campagna elettorale di Forza Italia Elezioni Regionali Campania 2025, il candidato governatore Stefano Bandecchi chiude ad Avellino Coach Di Carlo si presenta: “Pronti a far scattare la scintilla” Nasce l’Associazione Felice Scandone Elezioni Regionali Campania 2025, “A testa Alta” chiude la campagna elettorale con Vincenzo De Luca Elezioni Regionali Campania 2025, la Dc con Rotondi chiude oggi la campagna elettorale Elezioni Regionali Campania 2025, Petracca chiude oggi la campagna elettorale all’Hotel de la Ville

Arcelor Mittal, c’è l’accordo con Fonderie Pisano. Petracca: “La Regione Campania decisiva, salvi oltre trenta posti di lavoro”

Pubblicato in data: 21/11/2025 alle ore:21:26 • Categoria: Attualità, Politica

Avellino – Con il decisivo apporto della Regione Campania si è chiuso questa mattina a Napoli alla presenza dell’assessore alle attività produttive, Antonio Marchiello, l’accordo per il rilancio dell’ex Arcelor Mittal di Luogosano con l’acquisizione da parte della Fonderia Pisano, gruppo salernitano impegnato nel campo della produzione di ghisa di seconda fusione”.

Ne dà notizia il consigliere regionale Maurizio Petracca.

Con un investimento di circa venti milioni di euro – aggiunge Petracca – si potrà procedere ad un piano di reindustrializzazione aziendale che avverrà nell’arco di due anni e che consentirà la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. Una buona notizia per i trentatré lavoratori in forza presso l’ex Arcelor Mittal”.

E’ questa la conferma – conclude il consigliere regionale – dell’attenzione che ancora una volta la Regione Campania riserva per le aree interne, per il nostro territorio, per l’Irpinia e per il suo tessuto produttivo. L’accordo siglato oggi non solo è funzionale a tutelare i lavoratori di Luogosano, ma rappresenta un segnale forte per l’intera area industriale di questo pezzo d’Irpinia e per l’indotto che gravita intorno a questa importante realtà produttiva irpina. E’ davvero un ottimo risultato per una vertenza che grazie al deciso sostegno della Regione Campania si è chiusa positivamente”.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *