Coach Di Carlo si presenta: “Pronti a far scattare la scintilla”

Pubblicato in data: 21/11/2025 alle ore:14:01 • Categoria: Avellino Basket

Presentato questa mattina al PalaDelMauro di Avellino coach Gennaro Di Carlo. Il tecnico di Santa Maria Capua Vetere ha incontrato stampa e tifosi, cogliendo l’occasione per parlare anche del prossimo match di domani contro la Dole Basket Rimini, in programma domani sera al PalaDelMauro alle ore 20.30. Assieme al nuovo allenatore il General Manager dell’Unicusano Avellino Basket Antonello Nevola.

“Ringrazio il club per l’opportunità che mi viene concessa e ringrazio il direttore, con cui c’è una conoscenza di lunga data – queste le prime parole ufficiali in biancoverde del neo allenatore –. Arrivo in una piazza di grande cultura, c’è un senso di responsabilità da parte mia molto forte. È una situazione delicata quando si cambia guida tecnica, ma fa parte della nostra vita di allenatore. Bisogna trovare la chiave e la scintilla per ripartire. Abbiamo un record di 6 vinte e 6 perse, una squadra con cui poter lavorare per soddisfare le aspettative del club. Siamo in un campionato competitivo, equilibrato, garantiremo che lotteremo sempre e cercheremo di avere l’atteggiamento giusto, facendo un passo verso tutto l’ambiente. Personalmente cercavo una opportunità di alto livello, con un gruppo forte. Ora ci tocca lavorare ed essere squadra”.

Sul match in programma domani sera, il nuovo allenatore ha affermato: “Cominciamo giocando in casa, il PalaDelMauro deve diventare il nostro fortino. Rimini è una partita difficile, ma daremo il massimo e sono pronto ad affrontare questo cammino”.

Le dichiarazioni del General Manager Antonello Nevola. “Il club ha il dovere di intervenire quando opportuno, dobbiamo rilanciare i nostri obiettivi ed ora riprendiamo il cammino di questo campionato, con la consapevolezza di fare bene. Di Carlo è stato scelto per la sua esperienza in questo torneo e poi c’è una conoscenza reciproca che accorcia i tempi di inserimento”.

