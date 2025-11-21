  
sabato 22 novembre 2025
Elezioni Regionali Campania 2025, il candidato governatore Stefano Bandecchi chiude ad Avellino

Pubblicato in data: 21/11/2025 alle ore:14:20 • Categoria: Politica

Screenshot

Ultimo giorno di campagna elettorale prima del silenzio: stasera, alle ore 19:00, presso il Comitato elettorale di via Matteotti, il candidato alla presidenza della Regione Campania Stefano Bandecchi sarà ad Avellino per la chiusura della campagna elettorale inisieme ai candidati al Consiglio Regionale dellalista Dimensione Bandecchi, Marco Perrotti e Rosita Poli.

