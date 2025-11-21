I Carabinieri celebrano la “Virgo Fidelis” nel duomo di Avellino

Questa mattina, ad Avellino, presso la Cattedrale dell’Assunta e di Modestino in Piazza Duomo, ha avuto luogo la cerimonia religiosa in onore della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonché la commemorazione dell’84° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

La Santa Messa, officiata dal Vescovo di Avellino Monsignor Arturo Aiello, si è svolta alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Zito, di una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale, del Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino e degli altri reparti speciali, nonché di alcune vedove e orfani dei militari deceduti in servizio e delle “vittime del dovere”.

Nel corso della funzione religiosa, è stato anche commemorato il fatto storico della “Battaglia di Culqualber”.

Al termine l’Ufficiale ha indirizzato un saluto e un ringraziamento alle Autorità civili, politiche, militari e religiose che con la loro presenza hanno confermato i sentimenti di stima e considerazione nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, ai suoi uomini per l’impegno e l’abnegazione che quotidianamente pongono per garantire sicurezza e rispetto della legalità nonché alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma ed alle varie rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri della giurisdizione.