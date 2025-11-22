  
domenica 23 novembre 2025
Autista 51enne di Atripalda morto schiacciato dal carico a Marcianise: indaga la Procura

Pubblicato in data: 22/11/2025 alle ore:19:58 • Categoria: Cronaca

Sarà la Procura di Santa Maria Capua Vetere a coordinare le indagini sulla tragica morte di Marian Marin Broasca, 51 anni, cittadino rumeno residente ad Atripalda con la moglie e i due figli. L’uomo ha perso la vita il 20 novembre lungo la provinciale 335, nei pressi di Marcianise, in un drammatico incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, Broasca era alla guida di un mezzo pesante carico di grandi blocchi di cemento. Parte del materiale sarebbe improvvisamente scivolato dall’area di carico, colpendo la cabina e investendo mortalmente il conducente.

La salma è stata trasferita in ospedale, dove si attende la nomina del medico legale incaricato di eseguire l’autopsia. Nel frattempo, la polizia municipale di Marcianise ha effettuato i rilievi e posto sotto sequestro il mezzo. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica, sui dispositivi di sicurezza e sul carico trasportato per chiarire con precisione le cause dell’incidente.

