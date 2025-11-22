  
domenica 23 novembre 2025
Flash news:   L’Unicusano Avellino Basket batte Rimini Autista 51enne di Atripalda morto schiacciato dal carico a Marcianise: indaga la Procura Branco, un altro 3-0: dopo Cesena arriva il ko anche al Partenio La Scandone Avellino corsara a Sant’Antonio Abate Il Cavaliere del Lavoro Piero Mastroberardino nominato “Ambasciatore dell’Eccellenza Italiana nel Mondo” Elezioni Regionali Campania 2025: il fac simile della scheda elettorale con i simboli e come votare i candidati Il primo “Natale in Piazzetta” ad Atripalda con Laika Elezioni Regionali Campania 2025, l’appello al voto della candidata Pd Anna Nazzaro: “Costruiamo insieme la nostra Irpinia” Arcelor Mittal, c’è l’accordo con Fonderie Pisano. Petracca: “La Regione Campania decisiva, salvi oltre trenta posti di lavoro” I Carabinieri celebrano la “Virgo Fidelis” nel duomo di Avellino

Branco, un altro 3-0: dopo Cesena arriva il ko anche al Partenio

Pubblicato in data: 22/11/2025 alle ore:19:42 • Categoria: Avellino Calcio

L’Avellino incassa la seconda sconfitta consecutiva per 3-0. Dopo il pesante ko di Cesena, il Branco cade anche al Partenio-Lombardi contro l’Empoli: Elia, Saporiti e Pellegri firmano il tris ospite. Un momento complicato per i biancoverdi, che faticano a ritrovare compattezza e concretezza. Urge una reazione per invertire la rotta.

Una serata storta per l’undici di Biancolino, che non riesce a reagire e vede complicarsi la sua corsa in campionato. Ora servirà ritrovare subito compattezza e risultati.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *