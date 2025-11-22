Branco, un altro 3-0: dopo Cesena arriva il ko anche al Partenio

Pubblicato in data: 22/11/2025 alle ore:19:42 • Categoria: Avellino Calcio •

L’Avellino incassa la seconda sconfitta consecutiva per 3-0. Dopo il pesante ko di Cesena, il Branco cade anche al Partenio-Lombardi contro l’Empoli: Elia, Saporiti e Pellegri firmano il tris ospite. Un momento complicato per i biancoverdi, che faticano a ritrovare compattezza e concretezza. Urge una reazione per invertire la rotta. Una serata storta per l’undici di Biancolino, che non riesce a reagire e vede complicarsi la sua corsa in campionato. Ora servirà ritrovare subito compattezza e risultati.

