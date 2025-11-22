Elezioni Regionali Campania 2025: il fac simile della scheda elettorale con i simboli e come votare i candidati

Sono disponibili i fac simile per il voto alle elezioni regionali in Campanis 2025. I seggi saranno aperti domani, domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15.

Sono sei i candidati alla presidenza della Regione. In apertura di manifesto compare Giuliano Granato, sostenuto dalla lista Campania Popolare.

Seguono le sette liste della coalizione di centrosinistra che supportano Roberto Fico: Movimento 5 Stelle, Avs, Casa Riformista, Pd, Noi di Centro Noi Sud, Avanti Campania (Psi) e la civica deluchiana A Testa Alta.

A seguire, la lista Forza del Popolo con candidato Carlo Arnese, e la lista Dimensione Bandecchi che sostiene Stefano Bandecchi.

Il centrodestra schiera invece otto liste a supporto di Edmondo Cirielli: la civica Cirielli Presidente per la Campania, Noi Moderati, Lega, Forza Italia, Pensionati Consumatori, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi e Fratelli d’Italia.

Chiude il manifesto il sesto candidato, Nicola Campanile, sostenuto dalla lista Per.

È ammesso il voto disgiunto e si possono esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri, ma bisognerà rispettare l’alternanza di genere.