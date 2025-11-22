Il primo “Natale in Piazzetta” ad Atripalda con Laika

  
Pubblicato in data: 22/11/2025 alle ore:09:49 • Categoria: Cultura

Lassociazione culturale Laika, con il patrocinio del Comune di Atripalda e la collaborazione di Lupus in Fabula, Button Alchemy, Incantesimi Lab e RR Creazioni, presenta il primo Natale in Piazzetta, in programma sabato 6 dicembre 2025 in Piazza Garibaldi.

Liniziativa nasce con lobiettivo di offrire una giornata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.

Sono previsti laboratori creativi pensati per bambini dai 5 ai 10 anni, organizzati in due fasce orarie:10:0013:00 e 15:0018:00. Per i quali è richiesta la prenotazione obbligatoria.

I laboratori, a cura dello staff di Laika, permetteranno ai bambini di realizzare decorazioni natalizie, ghirlande, cappellini e la tradizionale letterina a Babbo Natale.

Durante lintera giornata saranno presenti gli stand artigianali di RR Creazioni, Incantesimi Lab e Button Alchemy. Lassociazione Lupus in Fabula invece proporrà momenti di lettura e piccoli spettacoli a tema natalizio. Sarà inoltre allestita una postazione per incontrare Babbo Natale, consegnare la letterina e scattare una foto ricordo.

Liniziativa sarà arricchita da ulteriori sorprese e attività pensate per valorizzare latmosfera natalizia e favorire la partecipazione della cittadinanza.

Tutta la comunità è invitata a prendere parte a questa giornata dedicata alla creatività e allo spirito del Natale.

