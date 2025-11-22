Il primo “Natale in Piazzetta” ad Atripalda con Laika

L’associazione culturale Laika, con il patrocinio del Comune di Atripalda e la collaborazione di Lupus in Fabula, Button Alchemy, Incantesimi Lab e RR Creazioni, presenta il primo “Natale in Piazzetta”, in programma sabato 6 dicembre 2025 in Piazza Garibaldi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una giornata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.

Sono previsti laboratori creativi pensati per bambini dai 5 ai 10 anni, organizzati in due fasce orarie:10:00–13:00 e 15:00–18:00. Per i quali è richiesta la prenotazione obbligatoria.

I laboratori, a cura dello staff di Laika, permetteranno ai bambini di realizzare decorazioni natalizie, ghirlande, cappellini e la tradizionale letterina a Babbo Natale.

Durante l’intera giornata saranno presenti gli stand artigianali di RR Creazioni, Incantesimi Lab e Button Alchemy. L’associazione Lupus in Fabula invece proporrà momenti di lettura e piccoli spettacoli a tema natalizio. Sarà inoltre allestita una postazione per incontrare Babbo Natale, consegnare la letterina e scattare una foto ricordo.

L’iniziativa sarà arricchita da ulteriori sorprese e attività pensate per valorizzare l’atmosfera natalizia e favorire la partecipazione della cittadinanza.

Tutta la comunità è invitata a prendere parte a questa giornata dedicata alla creatività e allo spirito del Natale.