La Scandone Avellino corsara a Sant’Antonio Abate

La Scandone Avellino prosegue il suo cammino nel campionato di Serie B Interregionale con una vittoria convincente sulla Pall.Antoniana, nella gara valida per la nona giornata con il punteggio di 54-74.

I biancoverdi impongono il proprio ritmo fin dalle prime battute, mostrando un approccio deciso e grande intensità su entrambi i lati del campo, chiudendo di fatto i conti già nel terzo quarto con un parziale di 15-25.

Ottime le prestazioni di Quarisa (14 punti e 11 rimbalzi, 21 di valutazione ed ennesima doppia- doppia della stagione) Scanzi (10 punti) e Vitale (16 punti), veri trascinatori della formazione irpina.

Con questo successo, i Lupi salgono a quota 12 punti in classifica, lanciando un segnale importante al campionato.

La Scandone si presenta all’appuntamento con la novità Vitale, in quintetto al posto di Beck, fermo ai box precauzionalmente dopo…. I lupi impattano alla grande il match con un 9-0 di parziale

firmato da Scanzi, Duranti e Quarisa. La Pall.Antoniana è costretta subito a chiamare time out dopo pochi minuti. Per i giallorossi è il solo Trentini a muovere il punteggio e così i biancoverdi

raggiungono subito il massimo vantaggio (+10 a metà del quarto). Dalla panchina ottimo l’approccio di Tonello alla gara, mentre Mavric inizia a far sentire tutti i suoi centimetri sotto canestro.

Al 10’ il parziale è sul 10-19 per la squadra ospite.

Inizia il secondo quarto con diverse palle perse su entrambi i lati del campo. La tripla di Fiorillo trova pronta risposta nella super giocata di Cantone in avvicinamento al canestro. Qualche errore di troppo in casa biancoverde costringe coach Carone al primo time out della gara: i lupi ne escono rigenerati e il duo Cioppa-Quarisa mette a segno punti importanti per gli ospiti che possono incrementare il loro vantaggio.

Si va all’intervallo lungo con la Scandone in totale controllo della partita: al 20’ 24-36, con un canestro da sotto, sulla sirena, firmato da Scanzi.

Inizia il terzo quarto con la squadra biancoverde che parte subito forte: Scanzi e il solito Quarisa, dominante sotto canestro, finalizzano la buona trama organizzata da Cioppa. Tonello, in campo

aperto, mette a segno il canestro del +20. I padroni di casa, che non riescono a trovare il bandolo della matassa, sembrano annichiliti. In questi minuti la squadra di coach Carone dà una fortenspallata agli avversari. Un super canestro dalla distanza di Vitale mette in ginocchio gli avversari.

Al 30’ il tabellone recita 39-61.

Nell’ultimo quarto i giallorossi hanno un leggero sussulto con Chirico, l’ultimo ad arrendersi dei suoi. Vitale, dal canto suo, realizza due triple di fila e i lupi toccano anche il vantaggio di +27. Si

gioca solo per onor di firma. Negli ultimi minuti coach Carone dà spazio anche ai giovani Piazza eGalli.

La Scandone Avellino espugna il Pala Tenda di Sant’ Antonio Abate con il punteggio di 54-74.

Queste le dichiarazioni di coach Carone al termine della gara: “Sono felice della vittoria e della

prestazione di tutto il gruppo. Venivamo da una settimana in cui ci siamo allenati con grande

intensità ed impegno e stasera raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Abbiamo preferito non

rischiare Beck, a riposo precauzionale, e così abbiamo sfruttato la profondità del nostro roster.Ora testa al prossimo match casalingo contro Cagliari e faccio un appello ai nostri tifosi di seguirci in molti”.

Nel prossimo turno di sabato 29 novembre, alle ore 20:30, la Scandone ospiterà al Del Mauro il Basket Esperia Cagliari.

Parziali: 10-19; 14-17; 15-25; 15-13

Tabellino

Pall.Antoniana. Chirico 18, Delmas 9, Mavric 8, Fiorillo 5, De Rosa, Trapani 4, Trentini 8, Di Palma, Serrapica, Pezzella, Tolino 2, Cortese

Coach Zurolo

Avellino. Scanzi 10, Piazza, Cioppa 12, Cantone 2, Ragusa , Quarisa 14, Iannicelli , Duranti 9, Tonello 11, Beck , Vitale 16, Galli

Coach Carone