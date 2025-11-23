Elezioni Regionali Campania 2025, alle 12 ha votato il 9,20% ad Atripalda. Foto

Pubblicato in data: 23/11/2025 alle ore:14:53 • Categoria: Politica •

Alle ore 12 di oggi, domenica 23 novembre 2025, l’affluenza alle urne per le Elezioni Regionali della Campania fa registrare un calo. In Campania ha votato l’8,25% degli aventi diritto, un dato inferiore rispetto alla stessa rilevazione della precedente tornata elettorale che aveva raggiunto l’11,32%. Avellino si conferma la provincia con la partecipazione più bassa, ferma al 7,5% rispetto al 9,55%. Ad Atripalda ha votato alle 12 ha votato il 9,20% nelle dieci sezioni rispetto al 10,71% della precedente elezione. Dinanzi i seggi di via Roma presenti consiglieri comunali, assessori e la candidata Pd Anna Nazzaro.



