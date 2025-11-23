Elezioni Regionali Campania 2025, alle 19 ha votato il 30,41% ad Atripalda: un dato in aumento

Pubblicato in data: 23/11/2025 alle ore:19:19 • Categoria: Politica •

Alle ore 19 di oggi, domenica 23 novembre 2025, l’affluenza alle urne per le Elezioni Regionali della Campania fa registrare ancora un calo. In Campania ha votato il 25,68% degli aventi diritto, un dato inferiore rispetto alla stessa rilevazione della precedente tornata elettorale che aveva raggiunto il 26,46%. Ad Atripalda invece ha votato alle 19 il 30,41% nelle dieci sezioni, un dato in aumento rispetto al 28,97% della precedente elezione.

