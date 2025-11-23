  
luned� 24 novembre 2025
Flash news:   I Carabinieri festeggiano Laurina di Sturno: la donna più longeva d’Italia Elezioni Regionali Campania 2025, alle 19 ha votato il 30,41% ad Atripalda: un dato in aumento 45° anniversario del terremoto in Irpinia: dichiarazione del Presidente Mattarella Elezioni Regionali Campania 2025, alle 12 ha votato il 9,20% ad Atripalda. Foto Irpinia 1980, il sisma che cambiò l’Italia: il coraggio dei soccorritori e le ferite mai rimarginate a 45 anni dalla tragedia Elezioni Regionali Campania 2025, seggi aperti e primo dato sull’affluenza alle 12 L’Unicusano Avellino Basket batte Rimini Autista 51enne di Atripalda morto schiacciato dal carico a Marcianise: indaga la Procura Branco, un altro 3-0: dopo Cesena arriva il ko anche al Partenio La Scandone Avellino corsara a Sant’Antonio Abate

Elezioni Regionali Campania 2025, alle 19 ha votato il 30,41% ad Atripalda: un dato in aumento

Pubblicato in data: 23/11/2025 alle ore:19:19 • Categoria: Politica

Alle ore 19 di oggi, domenica 23 novembre 2025, l’affluenza alle urne per le Elezioni Regionali della Campania fa registrare ancora un calo. In Campania ha votato il 25,68% degli aventi diritto, un dato inferiore rispetto alla stessa rilevazione della precedente tornata elettorale che aveva raggiunto il 26,46%.

Ad Atripalda invece ha votato alle 19 il 30,41% nelle dieci sezioni, un dato in aumento rispetto al 28,97% della precedente elezione.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *