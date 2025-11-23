Elezioni Regionali Campania 2025, seggi aperti e primo dato sull’affluenza alle 12

Elezioni Regionali Campania 2025, seggi aperti e primo dato sull’affluenza alle 12Pubblicato in data: 23/11/2025 alle ore:08:28 • Categoria: Politica •
Seggi aperti oggi, domenica 23 novembre, dalle 7:00 alle 23. Si vota anche domani, lunedì 24 novembre, per eleggere l nuovo presidente e rinnovare il consiglio regionale.
Sono sei i candidati alla presidenza della Regione. In apertura della scheda elettorale compare Giuliano Granato, sostenuto dalla lista Campania Popolare.
Seguono le sette liste della coalizione di centrosinistra che supportano Roberto Fico: Movimento 5 Stelle, Avs, Casa Riformista, Pd, Noi di Centro Noi Sud, Avanti Campania (Psi) e la civica deluchiana A Testa Alta.
A seguire, la lista Forza del Popolo con candidato Carlo Arnese, e la lista Dimensione Bandecchi che sostiene Stefano Bandecchi.
Il centrodestra schiera invece otto liste a supporto di Edmondo Cirielli: la civica Cirielli Presidente per la Campania, Noi Moderati, Lega, Forza Italia, Pensionati Consumatori, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi e Fratelli d’Italia.
Chiude il manifesto il sesto candidato, Nicola Campanile, sostenuto dalla lista Per.
Per votare è necessario presentarsi alle urne muniti di carta d’identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato Presidente, per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato), oppure per un candidato Presidente e una lista associata: alle regionali è previsto anche il voto disgiunto.
È ammesso il voto disgiunto e si possono esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri, ma bisognerà rispettare l’alternanza di genere.
