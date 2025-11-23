  
I Carabinieri festeggiano Laurina di Sturno: la donna più longeva d’Italia

Pubblicato in data: 23/11/2025 alle ore:19:32 • Categoria: Cronaca

Nel giorno che segue la ricorrenza della Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonna Lucia Laura, detta Laurina, nata il 22 novembre del 1910, festeggia i suoi 115anni.

Una coincidenza che non poteva passare inosservata, tanto che per festeggiare l’ultracentenaria di Sturno i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno voluto regalarle proprio l’immagine della loro patrona.

Laurina, circondata dall’affetto di un intero paese e fervente credente, ha ricevuto con visibile emozione il dono e la visita dei Carabinieri; i suoi silenti custodi che spesso si fermano a casa a farle visita.

Una storia di fermezza, costanza e fedeltà quella di nonna Laura, valori che condivide con l’Arma dei Carabinieri e che, come la Benemerita, contribuisce ancora a tramandare alle nuove generazioni.

Come avvenuto lo scorso anno, nonna Laurina è adesso in attesa di ricevere la sua personalissima copia del “Calendario Storico” simbolo tangibile di una fede che resta tale anche nel corso dei secoli.

 

