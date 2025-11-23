L’Unicusano Avellino Basket batte Rimini

Nell’anticipo della tredicesima giornata di campionato, l’Unicusano Avellino Basket ha battuto la Dole Basket RImini con il punteggio di 87-78. La prima in casa per coach Gennaro Di Carlo è dunque stata positiva, un miglior esordio per il tecnico di Santa Maria Capua Vetere non poteva esserci. Questo il commento al match dell’allenatore biancoverde: “Era la partita che ci aspettavamo, contro una squadra fisica come Rimini. I ragazzi stasera hanno dato un segnale di voler risorgere nel maggior momento di difficoltà della gara. Gli faccio i complimenti, perchè hanno avuto la forza di cambiare”. La gara è stata combattuta ed avvincente, tra due formazioni ricche di talento. Avellino con tenacia e cuore è riuscita a spuntalra portando ciqnue uomini in doppia cifra e catturando 39 rimbalzi contro i 28 degli avversari e 18 assist di cui cinque di Dell’Agnello. Mercoledì si torna nuovamente in campo. I biancoverdi saranno di scena a Pistoia, per il turno infrasettimanale della quattordicesima giornata di andata.

PRIMO QUARTO

L’avvio di gara vede l’Unicusano piazzare un parziale di 5-0, ma Rimini noni si scompone e con lo stesso break trova la parità e poi il vantaggio 8-10 costringendo al time out Di Carlo. La partita è di alto livello ed in equilibrio. Jurkatamm piazza la tripla del 20–19, ma il quarto termina 21-23 per gli ospiti.

SECONDO QUARTO

Con la tripla di Pollone la squadra romagnola raggiunge il + 7 (21-28) aprendo il primo strappo della partita. Rimini controlla il match anche con le conclusioni in avvicinamento a canestro dei lunghi, che vengono ripetutamente cercati dai romagnoli. La squadra di coach Dell’Agnello tocca il +5 32-37con il libero realizzato da Tomassini, ma l’Unicusano replica con un parziale di 5-0 firmato Mussini – Grande con cui si raggiunge la parità 37-37. I biancoverdi con cinque punti di fila di Lewischiudono avanti il primo tempo 43-40.

TERZO QUARTO

Il secondo tempo riprende con un parziale di 2-5con Marini in grande spolvero con cui si conquista il 45-45. Al quinto Avellino è avanti 49-47. Marini spinge Rimini sul 49-53. Pollone è chirurgo per il 51-58, che consente ai suoi di chiudere avanti 53-58 il terzo periodo.

QUARTO QUARTO

Rimini mantiene il +5, ma Avellino reagisce e con Chandler e Mussini si riporta sul -1 (59-60). Denegri risponde con la tripla del 59-63. Arriva la parità 63-63 con Chandler. Rimini replica con i suoi assi e Marini riporta i biancorossi sul + 5 (65-70), ma Avellino non molla e con Lewis-Granderisponde raggiungendo la parità 70-70. I biancoverdi si accendono trascinati da capitan Mussini e con Cicchetti si passa a condurre 77-72. I riminesi si affidano ad una tripla di Tomassini ritornando sul 77-75 a cui risponde Mussini con il canestro dell’80-75, che regala il successo all’Unicusano con il punteggio finale di 87-78.

Unicusano Avellino Basket – Dole Basket Rimini 87-78 (21-24, 22-17, 10-17, 34-20)

Unicusano Avellino Basket: Alessandro Grande 19 (3/3, 4/6), Federico Mussini 18 (3/4, 2/5), Alexander Cicchetti 15 (5/7, 0/0), Jaren Lewis 14 (3/7, 2/3), J.j. Chandler 13 (5/11, 0/3), Andrea Zerini 5 (1/2, 0/1), Mikk Jurkatamm 3 (0/2, 1/4), Giacomo Dell’ Agnello 0 (0/1, 0/0), Giovanni Pini 0 (0/0, 0/0), Mattia Fianco 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0)

All: Di Carlo

Tiri liberi: 20 / 24 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Alessandro Grande 7) – Assist: 18 (J.j. Chandler 6)

Dole Basket Rimini: Pierpaolo Marini 17 (5/7, 1/5), Davide Denegri 17 (1/3, 2/6), Gora Camara 14 (6/8, 0/0), Giovanni Tomassini 12 (0/1, 3/8), Luca Pollone 6 (0/0, 2/6), Giacomo Leardini 5 (2/4, 0/0), Assane Sankare 4 (2/2, 0/1), Mark Ogden 3 (1/4, 0/0), Alessandro Simioni 0 (0/2, 0/1), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)

All: Dell’Agnello

Tiri liberi: 20 / 28 – Rimbalzi: 25 6 + 19 (Mark Ogden 8) – Assist: 10 (Pierpaolo Marini 4)

Arbitri: Stefano De Biase di Treviso, Jacopo Pazzaglia di Pesaro, Matteo Luchi di Prato