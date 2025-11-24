  
luned� 24 novembre 2025
25 novembre: la Città di Atripalda celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Pubblicato in data: 24/11/2025 alle ore:20:49 • Categoria: Attualità

Il Comune di Atripalda celebra anche questanno la Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, promuovendo due iniziative rivolte alla sensibilizzazione, alla riflessione e alla difesa dei diritti fondamentali.

Domani, martedì 25 novembre, alle ore 11:00, presso il Parco delle Acacie, si terrà un momento di raccoglimento e riflessione nei pressi della panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza di genere. Lappuntamento è realizzato in collaborazione con il Comitato Quartiere Appia e con la sua coordinatrice Adriana Penna, realtà da sempre attiva sul territorio.

Alle ore 18:30, presso la Biblioteca comunale L. Cassese, sarà inaugurata la nuova sezione dedicata ai libri sulle donne e sui diritti, cui seguirà un dialogo con la scrittrice Antonella Cilento, autrice di rilevanza nazionale.

La delegata alle Pari Opportunità, Giuseppina Pizzano, dichiara:

«Il 25 novembre per noi non è una semplice data, ma un impegno civile e morale. Celebrare questa giornata significa affermare con forza che la violenza sulle donne è una sconfitta per lintera società e che la prevenzione passa anche attraverso cultura, consapevolezza e partecipazione. Ringrazio il Comitato Quartiere Appia e la coordinatrice Adriana Penna per la preziosa collaborazione, così come la Biblioteca comunale per il lavoro costante nel promuovere spazi di riflessione e crescita. Solo insieme possiamo costruire una comunità più giusta e più sicura».

Il Comune invita la cittadinanza a prendere parte agli appuntamenti, per riaffermare con determinazione che i diritti delle donne sono diritti umani e che la violenza non può e non deve trovare spazio in alcuna comunità.

