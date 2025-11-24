Elezioni Regionali Campania 2025, il neo governatore Fico: “Una vittoria netta che ci carica di responsabilità. Ora al lavoro per una Campania più forte e inclusiva”

«Il mio primo ringraziamento va alle cittadine e ai cittadini campani che hanno espresso una scelta così chiara e significativa, una scelta che ci carica di responsabilità». Così Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, ha commentato dal comitato elettorale i risultati che lo vedono vincitore.

Fico non nasconde la preoccupazione per l’astensionismo: «Il dato non ci soddisfa. Dovremo impegnarci affinché alle prossime elezioni si torni a votare di più, costruendo un modello di partecipazione e inclusione che avvicini le persone alla politica».

Lo sguardo è già rivolto alla futura amministrazione regionale: «Da domani la nostra coalizione si metterà al lavoro con competenza, umiltà nell’ascolto e ambizione nel costruire una Campania migliore». Un messaggio chiaro arriva anche sul fronte istituzionale: «Dalla Campania parte un segnale forte: non vogliamo l’autonomia differenziata. Crediamo in un’Italia una e indivisibile, come stabilisce la Costituzione. E sono convinto che molti, anche al Nord, la pensino così».

Le prime priorità del nuovo governo regionale saranno la sanità e lo sviluppo delle aree interne: «Rafforzeremo la medicina territoriale e affronteremo ogni criticità, lavorando a stretto contatto con i sindaci, che saranno centrali nella vita politica. Non c’è futuro senza partire dai territori».

Infine, il candidato ha risposto alle polemiche sulla politicizzazione del voto: «Non siamo stati noi a nazionalizzare la campagna elettorale. Io ho cercato di restare sui temi e sulle risposte ai cittadini. Sono stati i ministri a trasformare questa sfida in un caso nazionale, scendendo in campo con toni duri e con attacchi che hanno inquinato il confronto. Hanno provato a fermare la nostra coalizione, ma abbiamo vinto in modo netto, con un ampio scarto e grazie all’unità del centrosinistra».