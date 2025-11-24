Elezioni Regionali Campania 2025, Pd primo partito ad Atripalda: Anna Nazzaro la più votata con 966 preferenze

Pubblicato in data: 24/11/2025 alle ore:23:42 • Categoria: Politica •

Elezioni Regionali Campania 2025: Pd primo partito ad Atripalda con 1552 voti pari al 36,41%. La più votata è Anna Nazzaro con 966 preferenze, poi Maurizio Petracca sempre del Pd con 588 voti. A seguire Livio Petitto in Fi con 360 voti. Il candidato di Fdi, il presidente del consiglio e consigliere provinciale Franco Mazzariello si ferma a 319.

