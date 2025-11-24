Exit Poll Elezioni Regionali Campania 2025: Fico avanti con un largo margine su Cirielli

Exit Poll Elezioni Regionali Campania 2025: Fico avanti con un largo margine su CirielliPubblicato in data: 24/11/2025 alle ore:15:49 • Categoria: Politica •
Primo exit poll Opinio per la Rai sulle Regionali in Campania: Roberto Fico, candidato del campo largo, risulta nettamente in testa con una forchetta tra il 56,5% e il 60,5%. Il candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli, si attesta invece tra il 35% e il 39%. Il campione analizzato è dell’80%.
CAMPANIA
SWG/La7
Fico (centrosinistra) 56-60%
Cirielli (centrodestra) 36-40%
OPINIO/Rai
Fico (centrosinistra) 56,5-60,5%
Cirielli (centrodestra) 35-39%
YOUTREND/Sky
Fico (centrosinistra) 53-57%
Cirielli (centrodestra) 38-42%
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!
Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.
Lascia un commento