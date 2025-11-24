Exit Poll Elezioni Regionali Campania 2025: Fico avanti con un largo margine su Cirielli

Primo exit poll Opinio per la Rai sulle Regionali in Campania: Roberto Fico, candidato del campo largo, risulta nettamente in testa con una forchetta tra il 56,5% e il 60,5%. Il candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli, si attesta invece tra il 35% e il 39%. Il campione analizzato è dell’80%.

CAMPANIA

SWG/La7

Fico (centrosinistra) 56-60%

Cirielli (centrodestra) 36-40%

OPINIO/Rai

Fico (centrosinistra) 56,5-60,5%

Cirielli (centrodestra) 35-39%