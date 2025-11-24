Unicusano Avellino Basket – Flats Service Fortitudo Bologna slitta al 3 dicembre

  
Pubblicato in data: 24/11/2025 alle ore:20:56 • Categoria: Avellino Basket

L’Unicusano Avellino Basket comunica che il match contro la Flats Service Fortitudo Bologna, valido per la quindicesima giornata di andata, si giocherà mercoledì 3 dicembre alle ore 20.30 al PalaDelMauro. Il match era originariamente in programma per domenica 30 novembre.

