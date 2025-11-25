Elezione Regionali Campania 2025, la top ten irpina: Petracca davanti ad Alaia, seguono Petitto e Nazzaro

Pubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:08:12 • Categoria: Politica •

Ecco la graduatoria dei candidati che hanno raccolto il maggior numero di preferenze nelle Elezioni Regionali Campania. I più votati in Provincia di Avellino sul territorio irpino sono: Maurizio Petracca (PD) – 25.507 voti Enzo Alaia (Casa Riformista) – 19.396 voti Livio Petitto (Forza Italia) – 9.083 voti Anna Nazzaro (PD) – 7.442 voti Antonello Cerrato (A Testa Alta) – 6.200 voti Laura Nargi (Forza Italia) – 5.545 voti Gianluca Festa (Cirielli Presidente) – 5.398 voti Stefania Di Nardo (Casa Riformista) – 4.601 voti Una fotografia chiara del consenso in Irpinia, con Petracca e Alaia nettamente al comando.

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.