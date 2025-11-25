  
Elezione Regionali Campania 2025, la top ten irpina: Petracca davanti ad Alaia, seguono Petitto e Nazzaro

Pubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:08:12 • Categoria: Politica

Ecco la graduatoria dei candidati che hanno raccolto il maggior numero di preferenze nelle Elezioni Regionali Campania.

I più votati in Provincia di Avellino sul territorio irpino sono:

Maurizio Petracca (PD) – 25.507 voti

Enzo Alaia (Casa Riformista) – 19.396 voti

Livio Petitto (Forza Italia) – 9.083 voti

Anna Nazzaro (PD) – 7.442 voti

Antonello Cerrato (A Testa Alta) – 6.200 voti

Laura Nargi (Forza Italia) – 5.545 voti

Gianluca Festa (Cirielli Presidente) – 5.398 voti

Stefania Di Nardo (Casa Riformista) – 4.601 voti

Una fotografia chiara del consenso in Irpinia, con Petracca e Alaia nettamente al comando.

