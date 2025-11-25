Elezione Regionali Campania 2025, la top ten irpina: Petracca davanti ad Alaia, seguono Petitto e Nazzaro

Elezione Regionali Campania 2025, la top ten irpina: Petracca davanti ad Alaia, seguono Petitto e NazzaroPubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:08:12 • Categoria: Politica •
Ecco la graduatoria dei candidati che hanno raccolto il maggior numero di preferenze nelle Elezioni Regionali Campania.
I più votati in Provincia di Avellino sul territorio irpino sono:
Maurizio Petracca (PD) – 25.507 voti
Enzo Alaia (Casa Riformista) – 19.396 voti
Livio Petitto (Forza Italia) – 9.083 voti
Anna Nazzaro (PD) – 7.442 voti
Antonello Cerrato (A Testa Alta) – 6.200 voti
Laura Nargi (Forza Italia) – 5.545 voti
Gianluca Festa (Cirielli Presidente) – 5.398 voti
Stefania Di Nardo (Casa Riformista) – 4.601 voti
Una fotografia chiara del consenso in Irpinia, con Petracca e Alaia nettamente al comando.
