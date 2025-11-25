Elezioni Amministrative Monteforte Irpino: è Fabio Siricio il nuovo sindaco

Ecco il suo programma:

Monteforte, l’energia di un cambiamento che nasce dalle persone

C’è un filo che unisce questi mesi intensi:

le strade percorse, i volti incontrati, le storie ascoltate nei quartieri, nelle piazze, nei parchi, nei luoghi dove nascono i bisogni e dove si custodisce la nostra identità.

Il percorso di E’ ORA è stato – ed è – un viaggio profondamente umano.

Un viaggio fatto di dialogo, di mani tese, di famiglie che chiedono più sicurezza, di giovani che cercano opportunità, di anziani che desiderano attenzione, di imprenditori e lavoratori che vogliono sentirsi parte di un territorio che cresce.

🛡️ Sicurezza, ascolto e presenza

Negli ultimi giorni molti cittadini hanno raccontato le loro preoccupazioni riguardo ai furti e alla tutela dei propri spazi di vita.

Rafforzare il rapporto con lo Stato, aprire canali con le istituzioni, costruire tavoli permanenti con forze dell’ordine, commercianti, imprenditori e famiglie: è così che si restituisce forza e serenità a una comunità.

📊 Conti chiari, responsabilità e visione

C’è chi vede la gestione di un Comune come un compito tecnico, chi come un esercizio di coraggio. La verità è che servono entrambe le cose:

la competenza di chi sa rimettere ordine e la capacità di guardare avanti con progetti che portino valore, sviluppo e opportunità.

🌱 Turismo, agricoltura, ambiente, futuro

Monteforte ha una ricchezza naturale, culturale e umana straordinaria.

Serve un progetto che la valorizzi davvero: turismo sostenibile, cura del territorio, nuove idee per l’agricoltura, per il verde, per le attività produttive.

🧩 Un ponte tra generazioni

Ci sono i ragazzi che spingono verso l’innovazione, e ci sono gli anziani che custodiscono la storia e le radici.

Mettere insieme questi mondi è la chiave per creare una comunità più forte, equilibrata e unita.

💚 Il futuro non è mai lontano quando una comunità cammina insieme.

E questo percorso ha dimostrato che Monteforte ha un cuore che batte forte, un’anima viva e una voglia sincera di essere protagonista del proprio domani.