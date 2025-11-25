Elezioni Amministrative Monteforte Irpino: è Fabio Siricio il nuovo sindaco

Elezioni Amministrative Monteforte Irpino: è Fabio Siricio il nuovo sindacoPubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:08:00 • Categoria: Politica •
Ecco il suo programma:
Monteforte, l’energia di un cambiamento che nasce dalle persone
C’è un filo che unisce questi mesi intensi:
le strade percorse, i volti incontrati, le storie ascoltate nei quartieri, nelle piazze, nei parchi, nei luoghi dove nascono i bisogni e dove si custodisce la nostra identità.
Il percorso di E’ ORA è stato – ed è – un viaggio profondamente umano.
Un viaggio fatto di dialogo, di mani tese, di famiglie che chiedono più sicurezza, di giovani che cercano opportunità, di anziani che desiderano attenzione, di imprenditori e lavoratori che vogliono sentirsi parte di un territorio che cresce.
🛡️ Sicurezza, ascolto e presenza
Negli ultimi giorni molti cittadini hanno raccontato le loro preoccupazioni riguardo ai furti e alla tutela dei propri spazi di vita.
Rafforzare il rapporto con lo Stato, aprire canali con le istituzioni, costruire tavoli permanenti con forze dell’ordine, commercianti, imprenditori e famiglie: è così che si restituisce forza e serenità a una comunità.
📊 Conti chiari, responsabilità e visione
C’è chi vede la gestione di un Comune come un compito tecnico, chi come un esercizio di coraggio. La verità è che servono entrambe le cose:
la competenza di chi sa rimettere ordine e la capacità di guardare avanti con progetti che portino valore, sviluppo e opportunità.
🌱 Turismo, agricoltura, ambiente, futuro
Monteforte ha una ricchezza naturale, culturale e umana straordinaria.
Serve un progetto che la valorizzi davvero: turismo sostenibile, cura del territorio, nuove idee per l’agricoltura, per il verde, per le attività produttive.
🧩 Un ponte tra generazioni
Ci sono i ragazzi che spingono verso l’innovazione, e ci sono gli anziani che custodiscono la storia e le radici.
Mettere insieme questi mondi è la chiave per creare una comunità più forte, equilibrata e unita.
💚 Il futuro non è mai lontano quando una comunità cammina insieme.
E questo percorso ha dimostrato che Monteforte ha un cuore che batte forte, un’anima viva e una voglia sincera di essere protagonista del proprio domani.
