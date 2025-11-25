  
marted� 25 novembre 2025
Flash news:   Elezioni Regionali Campania 2025: Forza Italia Atripalda esprime soddisfazione per la rielezione del consigliere Livio Petitto Elezioni Regionali Campania 2025, Maurizio Petracca il più votato in Irpinia con 25.507 voti di preferenza Contro la violenza sulle donne campagna di sensibilizzazione dell’Arma dei Carabinieri Elezioni Regionali Campania 2025: Anna Nazzaro prima donna in Irpinia, per lei 7.442 voti nel PD Elezione Regionali Campania 2025, la top ten irpina: Petracca davanti ad Alaia, seguono Petitto e Nazzaro Elezioni Amministrative Monteforte Irpino: è Fabio Siricio il nuovo sindaco Elezioni Regionali Campania 2025, ecco i quattro consiglieri irpini eletti: Petracca, Alaia, Petitto e Zecchino Elezioni Regionali Campania 2025, Pd primo partito ad Atripalda: Anna Nazzaro la più votata con 966 preferenze Elezioni Regionali Campania 2025, risultati finali ad Atripalda Elezioni Regionali Campania 2025, il neo governatore Fico: “Una vittoria netta che ci carica di responsabilità. Ora al lavoro per una Campania più forte e inclusiva”

Elezioni Amministrative Monteforte Irpino: è Fabio Siricio il nuovo sindaco

Pubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:08:00 • Categoria: Politica

Elezioni Amministrative Monteforte Irpino: è Fabio Siricio il nuovo sindaco

Ecco il suo programma:

Monteforte, l’energia di un cambiamento che nasce dalle persone

C’è un filo che unisce questi mesi intensi:
le strade percorse, i volti incontrati, le storie ascoltate nei quartieri, nelle piazze, nei parchi, nei luoghi dove nascono i bisogni e dove si custodisce la nostra identità.

Il percorso di E’ ORA è stato – ed è – un viaggio profondamente umano.
Un viaggio fatto di dialogo, di mani tese, di famiglie che chiedono più sicurezza, di giovani che cercano opportunità, di anziani che desiderano attenzione, di imprenditori e lavoratori che vogliono sentirsi parte di un territorio che cresce.

🛡️ Sicurezza, ascolto e presenza
Negli ultimi giorni molti cittadini hanno raccontato le loro preoccupazioni riguardo ai furti e alla tutela dei propri spazi di vita.
Rafforzare il rapporto con lo Stato, aprire canali con le istituzioni, costruire tavoli permanenti con forze dell’ordine, commercianti, imprenditori e famiglie: è così che si restituisce forza e serenità a una comunità.

📊 Conti chiari, responsabilità e visione
C’è chi vede la gestione di un Comune come un compito tecnico, chi come un esercizio di coraggio. La verità è che servono entrambe le cose:
la competenza di chi sa rimettere ordine e la capacità di guardare avanti con progetti che portino valore, sviluppo e opportunità.

🌱 Turismo, agricoltura, ambiente, futuro
Monteforte ha una ricchezza naturale, culturale e umana straordinaria.
Serve un progetto che la valorizzi davvero: turismo sostenibile, cura del territorio, nuove idee per l’agricoltura, per il verde, per le attività produttive.

🧩 Un ponte tra generazioni
Ci sono i ragazzi che spingono verso l’innovazione, e ci sono gli anziani che custodiscono la storia e le radici.
Mettere insieme questi mondi è la chiave per creare una comunità più forte, equilibrata e unita.

💚 Il futuro non è mai lontano quando una comunità cammina insieme.
E questo percorso ha dimostrato che Monteforte ha un cuore che batte forte, un’anima viva e una voglia sincera di essere protagonista del proprio domani.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *