  
marted� 25 novembre 2025
Elezioni Regionali Campania 2025: Anna Nazzaro prima donna in Irpinia, per lei 7.442 voti nel PD

Pubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:08:21 • Categoria: Partito Democratico, Politica

Anna Nazzaro conquista il primato femminile in Irpinia nelle Elezioni Regionali 2025: è la prima donna più votata nella circoscrizione, la quarta in assoluto. Con 7.442 preferenze, la candidata del Partito Democratico firma una performance di rilievo, confermando radicamento e consenso nel territorio.

