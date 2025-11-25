Elezioni Regionali Campania 2025: Anna Nazzaro prima donna in Irpinia, per lei 7.442 voti nel PD

Pubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:08:21

Anna Nazzaro conquista il primato femminile in Irpinia nelle Elezioni Regionali 2025: è la prima donna più votata nella circoscrizione, la quarta in assoluto. Con 7.442 preferenze, la candidata del Partito Democratico firma una performance di rilievo, confermando radicamento e consenso nel territorio.

