  
mercoled� 26 novembre 2025
Elezioni Regionali Campania 2025, Enzo Alaia secondo eletto in Irpinia con 19.396 voti

Pubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:19:32 • Categoria: Politica

Elezioni Regionali Campania 2025, Enzo Alaia (Casa Riformista) secondo eletto in Irpinia con  19.396 voti.

Questo il suo ringraziamento:

A mani nude, con tutta la passione possibile, sempre insieme.
Infinitamente grazie: é stato e sarà, ancora una volta, un percorso meraviglioso…Con l’Irpinia nel cuore!

