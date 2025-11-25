Elezioni Regionali Campania 2025, Enzo Alaia secondo eletto in Irpinia con 19.396 voti

Elezioni Regionali Campania 2025, Enzo Alaia secondo eletto in Irpinia con 19.396 votiPubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:19:32 • Categoria: Politica •
Elezioni Regionali Campania 2025, Enzo Alaia (Casa Riformista) secondo eletto in Irpinia con 19.396 voti.
Questo il suo ringraziamento:
A mani nude, con tutta la passione possibile, sempre insieme.
Infinitamente grazie: é stato e sarà, ancora una volta, un percorso meraviglioso…Con l’Irpinia nel cuore!
