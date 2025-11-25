Elezioni Regionali Campania 2025: Forza Italia Atripalda esprime soddisfazione per la rielezione del consigliere Livio Petitto

Elezioni Regionali Campania 2025: Forza Italia Atripalda esprime soddisfazione per la rielezione del consigliere Livio PetittoPubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:13:34 • Categoria: Forza Italia, Politica •
A nome di tutti gli iscritti e dei simpatizzanti di Forza Italia Atripalda, rivolgo i più calorosi auguri all’amico Livio Petitto per la sua rielezione a Consigliere Regionale della Campania.
Un risultato che premia l’impegno, la passione e la dedizione con cui, da sempre, rappresenta la nostra Irpinia. Siamo certi che saprà portare, ancora una volta, la voce della nostra città e dell’intera provincia all’interno del Consiglio Regionale, con la consueta competenza e determinazione.
L’esito elettorale restituisce un Livio Petitto leader autorevole e incorona Forza Italia come primo partito del centrodestra irpino.
A Livio, i complimenti e gli auguri per un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni.
Sabino Ciaramella-coordinatore Forza Italia Atripalda
