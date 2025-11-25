Elezioni Regionali Campania 2025: Forza Italia Atripalda esprime soddisfazione per la rielezione del consigliere Livio Petitto

A nome di tutti gli iscritti e dei simpatizzanti di Forza Italia Atripalda, rivolgo i più calorosi auguri all’amico Livio Petitto per la sua rielezione a Consigliere Regionale della Campania.

Un risultato che premia l’impegno, la passione e la dedizione con cui, da sempre, rappresenta la nostra Irpinia. Siamo certi che saprà portare, ancora una volta, la voce della nostra città e dell’intera provincia all’interno del Consiglio Regionale, con la consueta competenza e determinazione.

L’esito elettorale restituisce un Livio Petitto leader autorevole e incorona Forza Italia come primo partito del centrodestra irpino.

A Livio, i complimenti e gli auguri per un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni.

Sabino Ciaramella-coordinatore Forza Italia Atripalda