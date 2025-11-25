Elezioni Regionali Campania 2025, il presidente Buonopane: “Exploit del Pd. Ottima performance di Petracca e Nazzaro. Auguri ai neoletti”

  
mercoled� 26 novembre 2025
Pubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:16:29 • Categoria: Partito Democratico, Politica

“Anzitutto, i miei migliori auguri di buon lavoro ai neoconsiglieri regionali eletti in Irpinia: Maurizio Petracca, Vincenzo Alaia, Livio Petitto ed Ettore Zecchino saranno un sicuro riferimento per le 118 comunità della provincia. Il risultato venuto fuori dalle urne conferma il buon lavoro che è stato portato avanti dal centrosinistra sul territorio e nell’intera Campania”, dichiara il presidente della Provincia di Avellino e sindaco di Montella, Rizieri Buonopane. “Emerge, inoltre, un segnale di attenzione e di speranza nei confronti del progetto del Campo Largo su cui bisogna insistere e investire – prosegue Buonopane -. Proprio il dato elettorale fa emergere l’interesse delle persone verso il programma varato dal neogovernatore Roberto Fico e dalla coalizione e conferma il radicamento sui territori dei rappresentanti di questo schieramento di cui mi onoro di fare parte”.
“Non si può non fare riferimento all’impressionante quota di astensionismo, in una realtà come l’Irpinia che è sempre stata laboratorio politico nazionale – fa notare il presidente Buonopane -. Abbiamo il dovere di individuare percorsi possibili per invertire questa rotta. Un obbligo per politici ed esponenti delle istituzioni ai vari livelli, altrimenti si perde di credibilità.
Una considerazione, infine, sul dato fatto registrare dal Partito democratico. A livello regionale raggiunta quota 18,41%. In Irpinia, fa segnare il 26,14% che è la percentuale più alta della Campania. Un exploit per il consigliere Petracca e un lusinghiero risultato per la candidata Anna Nazzaro – da sempre impegnata in politica e nel sociale – che, com’è noto, ho affiancato in questo entusiasmante percorso della campagna elettorale. Anna Nazzaro è la quarta più votata in provincia di Avellino, dopo Petracca, Alaia e Petitto che sono i primi tre eletti ed è la donna più votata. Un dato, dunque, che sommato a quello degli altri candidati della lista – Laura Cervinaro e Antonio Gengaro – ha portato il Pd a mettere insieme 42.475 voti. Un record. Ora bisogna lavorare”.

