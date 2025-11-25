Pallone rosso di Biancolino nella Giornata contro la violenza sulle donne

Pubblicato in data: 25/11/2025 alle ore:22:07 • Categoria: Avellino Calcio •

In occasione di Avellino – Empoli mister Raffaele Biancolino ha donato il pallone rosso, realizzato dalla @legab proprio in occasione di questa importante data, a Marzena Trznadel. Marzena è la donna che Raffaele salvó nel 2018 dall’aggressione del proprio compagno che con un martello provava a toglierle la vita in pieno centro città ad Avellino. Un’iniziativa che porta con sé non soltanto un valore simbolico ma un esempio concreto di giustizia ed attaccamento alla vita ed ai valori del vivere civile.

