Irpinia piegata dal maltempo: strade allagate, frane e raffica di soccorsi. Foto

  
gioved� 27 novembre 2025
Pubblicato in data: 26/11/2025 alle ore:16:41 • Categoria: Cronaca

A causa dell’allerta meteo che sta interessando la Campania, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è stato impegnato nelle ultime ore in circa 50 interventi di varia natura su tutto il territorio provinciale.
Le squadre hanno operato per gestire numerose criticità dovute al maltempo, tra cui: danni d’acqua, alberi pericolanti o caduti, intonaci e grondaie instabili, infiltrazioni, lamiere pericolanti, cedimenti del terreno, voragini stradali e crolli strutturali.
Si segnalano inoltre interventi per incendi di canne fumarie, recuperi di autovetture e incendio di un furgone.
Di seguito alcune immagini relative agli interventi effettuati nelle ultime ore:
Caduta albero in via Taverna Campanile – Monteforte Irpino
Gazebo pericolante in via Arcella – Atripalda
Recupero autovettura sulla SP 88 – Grottolella
Incendio furgone sulla SS Ofantina – Morra De Sanctis.
Il Comando continua a monitorare l’evolversi della situazione garantendo, come sempre, il massimo impegno per la sicurezza della popolazione.

