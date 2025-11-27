Seconda battuta d’arresto stagionale per la Guancia Volley Academy, che incappa in una sconfitta esterna contro l’Elisa Volley Pomigliano con il punteggio di 3-1 (25-20; 25-13; 22-25; 25-22).

La squadra atripaldese guidata da coach Modica ha sofferto nei primi due parziali l’intensità e l’organizzazione dei padroni di casa, che hanno messo subito il match nelle proprie mani grazie a un gioco ordinato e a un’ottima fase di muro-difesa.

Nel terzo set è arrivata la reazione d’orgoglio della Guancia Volley, capace di riaprire l’incontro vincendo 22-25, ma nel quarto i napoletani hanno chiuso i conti con maggiore lucidità nei momenti decisivi (25-22).

I top scorer dell’incontro il capitano Antonio Guancia e l’opposto Francesco Spera entrambi con 18 punti.

Con questi tre punti, l’Elisa Volley Pomigliano aggancia la Guancia Volley Academy al primo posto in classifica a quota 10, ma con una partita in meno. Completano il quadro l’ASD Volley Volla, terza con 9 punti e una gara in meno, reduce dal successo contro il Volley World Napoli.

Ora testa al prossimo impegno: sabato 29 novembre, la Guancia Volley tornerà tra le mura amichedella palestra “Adamo” per affrontare proprio l’ASD Volley Volla in un altro scontro diretto di alta classifica, che potrebbe ridisegnare le gerarchie del campionato.

Una sfida delicata e fondamentale per la squadra di coach Modica, chiamata a reagire subito davanti al proprio pubblico.

