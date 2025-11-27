Unicusano Avellino Basket corsara a Pistoia: gli irpini s’impongono 65-78

L’Unicusano Avellino Basket nel turno infrasettimanale viola il campo dell’Estra Pistoiacon il punteggio di 65-78. Un match ben approcciato dalla squadra di coach Di Carlo, che fa sentire agli avversari l’aggressività difensiva giocando con continuità e portando a casa punti preziosi. Un match non semplice nonostante la situazione dei padroni di casa, che hanno dovuto fare a meno di Magro e Saccaggi, mentre gli irpini non hanno potuto schierare Zerini. Di Carlo ha così schierato in quintetto Cicchetti e restituito Chandler allo starting five. Prova di squadra di cui il tecnico può essere soddisfatto e con ben 5 uomini in doppia cifra. Ci sono state risposte anche da Pini. Chiamato in causa, il rosso di Carpi ha risposto presente. I biancoverdi ripartono dalla solidità ritrovata e si preparano al match del 3 dicembre contro la Fortitudo Bologna.

IL COMMENTO

“Partita importante per dare continuità, dopo la vittoria di Rimini – ha commentato Di Carlo – i ragazzi hanno dimostrato voglia di volersi affermare e sono soddisfatto per i cinque uomini in doppia cifra ed i 20 assist distribuiti, ma anche per la difesa e la capacità di rispondere colpo su colpo a Pistoia. Adesso abbiamo una settimana per preparare la partita contro la Fortitudo, che sarà un’altra partita difficile.

PRIMO QUARTO

Il primo allungo della gara è di Avellino, che con un break a stelle e strisce di 9-0, firmato Lewis – Chandler, raggiunge il +7 (6-13). Un vantaggio che costringe la formazione di casa a fermare la partita, per il primo time-out della gara. I biancoverdi si esprimono in maniera ordinata e trovano delle conclusioni facili. Un attacco facilitato dall’aggressività difensiva, che rende la vita dura ai biancorossi nella metà campo offensiva. Avellino tocca il +10 (14-24), punteggio con il quale si chiuderà il primo periodo di gioco.

SECONDO QUARTO

Il secondo periodo si apre con il +12 biancoverde firmato Mussini. Considerata l’assenza di Zerini, Di Carlo allarga le rotazioni dei lunghi schierando Lewis nel ruolo di ala forte. Qualche palla persa di troppo ed un paio di errori semplici al tiro, disturbano il tecnico biancoverde, ma Pistoia non ne approfitta. Tre liberi di fila di Chandler permettono ai biancoverdi di salire sul +15 (16-31). I toscani provano a ridurre le distanze, ma i biancoverdi, pur commettendo qualche errore di troppo, toccano il +17 (21-38). Si va al riposo con Avellino avanti 26-38.

TERZO QUARTO

L’Unicusano riparte dall’aggressività del primo tempo, soprattutto sui pick&roll giocati da Johnson. Al netto di una buona pressione difensiva, in attacco il team avellinese perde fluidità. Ciò consente alla formazione di casa di restare in partita e tornare sotto la doppia cifra di svantaggio (37-45). I toscani abbassano il quintetto, per aprire il campo e dalle situazioni di pick&pop creano qualche grattacapo, ma Avellino risponde. È Grande a suonare la carica e gli irpini toccano sul +17 (40-57). Il quarto termina 43-57.

QUARTO QUARTO

Nell’ultimo periodo di gioco i biancoverdi gestiscono e colpiscono chirurgicamente, per allontanare il tentativo di rientro in gara dei padroni di casa. Al 35’ il punteggio vede l’Unicusano avanti 53-68, per poi toccare il massimo vantaggio con due punti di Cicchetti 53-71. La gara termina con il punteggio finale di 65-78.

PARZIALI: 14-24; 12-14; 17-19; 22-21

ARBITRI: Valerio Salustri di Roma, Umberto Tallon di Bologna, Luca Bartolini di Fano

Estra Pistoia – Unicusano Avellino Basket 65-78(14-24, 12-14, 17-19, 22-21)

Estra Pistoia: Nicolas Alessandrini 16 (2/3, 3/7), Jazz Johnson 15 (3/7, 2/7), Federico Stoch 9 (3/5, 1/3), Filippo Gallo 8 (1/3, 2/6), Simone Zanotti 8 (0/4, 2/6), Seneca Knight 3 (0/4, 0/3), Luca Campogrande 3 (0/0, 1/4), Nicolo Dellosto 3 (0/0, 1/3), Cosimo Flauto 0 (0/0, 0/0), Daniele Magro 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Pinelli 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Saccaggi 0 (0/0, 0/0). All. Della Rosa

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 34 11 + 23 (Filippo Gallo 7) – Assist: 13 (Filippo Gallo 5)

Unicusano Avellino Basket: Giacomo Dell’ agnello 15 (7/9, 0/1), J.j. Chandler 15 (4/9, 1/3), Alessandro Grande 11 (4/5, 1/4), Alexander Cicchetti 11 (4/6, 0/0), Federico Mussini 11 (4/4, 0/3), Jaren Lewis 7 (2/7, 1/2), Mikk Jurkatamm 6 (0/0, 2/5), Giovanni Pini 2 (1/2, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/2, 0/0), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0). All. Di Carlo

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Alexander Cicchetti 11) – Assist: 20 (Giacomo Dell’ Agnello 5)