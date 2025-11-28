  
venerd� 28 novembre 2025
Flash news:   I Carabinieri bloccano coppia dopo furto in negozio di Atripalda: denunciati Medicina di genere: all’Azienda Moscati confermati i due Bollini Rosa per il biennio 2026-2027 Seconda battuta d’arresto stagionale per la Guancia Volley Academy Al Progetto Elisa anche il Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda Unicusano Avellino Basket corsara a Pistoia: gli irpini s’impongono 65-78 Irpinia piegata dal maltempo: strade allagate, frane e raffica di soccorsi. Foto Si presenta il progetto “Visit Atripalda” alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” Pallone rosso di Biancolino nella Giornata contro la violenza sulle donne Elezioni Regionali Campania 2025, Enzo Alaia secondo eletto in Irpinia con 19.396 voti Elezioni Regionali Campania 2025, il presidente Buonopane: “Exploit del Pd. Ottima performance di Petracca e Nazzaro. Auguri ai neoletti”

I Carabinieri bloccano coppia dopo furto in negozio di Atripalda: denunciati

Pubblicato in data: 28/11/2025 alle ore:13:58 • Categoria: Cronaca

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia di trentenni (lui di Monteforte Irpino, lei di origini straniere), ritenuti responsabili di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di Atripalda.

È accaduto nel pomeriggio di ieri: la pattuglia, impegnata in un ordinario servizio di perlustrazione, è intervenuta presso il punto vendita a seguito della segnalazione della presenza di due persone che si aggiravano tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. Giunti sul posto, i militari hanno individuato i soggetti segnalati che, bloccati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di capi di abbigliamento e articoli di intimo per un valore di alcune centinaia di euro, poco prima sottratti dal negozio.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

La donna è stata inoltre denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, avendo più volte tentato la fuga per eludere il controllo.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *