“Armonie Cromatiche” di Gianni Maglio: mostra nella Dogana dei Grani

Dal 1 al 22 dicembre 2025, nella storica sede della Dogana dei

Grani ad Atripalda (AV) presenta una selezione di opere

recenti e ceramiche Raku che riflettono il percorso artistico di

Maglio, l’artista dell’Associazione ARTEUROPA.

La mostra personale “Armonie Cromatiche” è realizzato con il

Patrocinio morale della Direzione Regionale Musei Campania e

del Comune di Atripalda.

L’esposizione riflette il percorso artistico di Maglio, caratterizzato da un linguaggio espressivo intenso e dalla ricerca di equilibri tra forma e colore.

Le sue creazioni, frutto di un’attenta sperimentazione materica e

cromatica, dialogano con lo spazio storico della Dogana, creando

un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

La mostra si propone come un’occasione per avvicinare il pubblico all’arte

contemporanea, valorizzando il patrimonio culturale locale e promuovendo

la creatività e l’innovazione artistica.

L’Inaugurazione dell’evento è LUNEDI 1 DICEMBRE 2025 ORE 16.00

presso la DOGANA dei GRANI Via R. Aversa n.32 Atripalda (AV)

ed è aperto al pubblico per le visite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00

alle18:30.

“Armonie Cromatiche” rappresenta un momento di incontro tra

tradizione e sperimentazione, tra storia e contemporaneità, invitando a riflettere sul ruolo dell’arte nel tessuto sociale e culturale della città di Atripalda.

Informazioni evento:

• Titolo: “Armonie Cromatiche” – Gianni Maglio- Luogo: Dogana dei Grani,

Via R. Aversa 32 Atripalda (AV)

• Date:1 –22 dicembre2025-

• Inaugurazione Lunedi 1 Dicembre ore 16.00

• Orari per visite: Lunedì – Venerdì,9:00 –18:30-

• Patrocini: Direzione Regionale Musei Campania e Comune di Atripalda (AV)

Pubbliche Relazioni e Ufficio Stampa:

Alex Angiuoni 345 9410000

Email: alex.angiuoni@icloud.com