“Armonie Cromatiche” di Gianni Maglio: mostra nella Dogana dei Grani

“Armonie Cromatiche” di Gianni Maglio: mostra nella Dogana dei GraniPubblicato in data: 29/11/2025 alle ore:14:51 • Categoria: Cultura •
Dal 1 al 22 dicembre 2025, nella storica sede della Dogana dei
Grani ad Atripalda (AV) presenta una selezione di opere
recenti e ceramiche Raku che riflettono il percorso artistico di
Maglio, l’artista dell’Associazione ARTEUROPA.
La mostra personale “Armonie Cromatiche” è realizzato con il
Patrocinio morale della Direzione Regionale Musei Campania e
del Comune di Atripalda.
L’esposizione riflette il percorso artistico di Maglio, caratterizzato da un linguaggio espressivo intenso e dalla ricerca di equilibri tra forma e colore.
Le sue creazioni, frutto di un’attenta sperimentazione materica e
cromatica, dialogano con lo spazio storico della Dogana, creando
un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.
La mostra si propone come un’occasione per avvicinare il pubblico all’arte
contemporanea, valorizzando il patrimonio culturale locale e promuovendo
la creatività e l’innovazione artistica.
L’Inaugurazione dell’evento è LUNEDI 1 DICEMBRE 2025 ORE 16.00
presso la DOGANA dei GRANI Via R. Aversa n.32 Atripalda (AV)
ed è aperto al pubblico per le visite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00
alle18:30.
“Armonie Cromatiche” rappresenta un momento di incontro tra
tradizione e sperimentazione, tra storia e contemporaneità, invitando a riflettere sul ruolo dell’arte nel tessuto sociale e culturale della città di Atripalda.
Informazioni evento:
• Titolo: “Armonie Cromatiche” – Gianni Maglio- Luogo: Dogana dei Grani,
Via R. Aversa 32 Atripalda (AV)
• Date:1 –22 dicembre2025-
• Inaugurazione Lunedi 1 Dicembre ore 16.00
• Orari per visite: Lunedì – Venerdì,9:00 –18:30-
• Patrocini: Direzione Regionale Musei Campania e Comune di Atripalda (AV)
Pubbliche Relazioni e Ufficio Stampa:
Alex Angiuoni 345 9410000
Email: alex.angiuoni@icloud.com
Lascia un commento